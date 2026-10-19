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    AKTIE IM FOKUS

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    Verbio knüpft an Freitagsrally an - E20-Benzin denkbar

    Für Sie zusammengefasst
    • Verbio-Aktien profitieren von möglichem E20-Benzin
    • E20 erlaubt bis zu 20 Prozent Bioethanol im Benzin
    • Jefferies hebt Kursziel für Verbio auf 42 Euro
    AKTIE IM FOKUS - Verbio knüpft an Freitagsrally an - E20-Benzin denkbar
    Foto: Verbio - Verbio

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Biospritherstellers Verbio haben am Montag von einer möglichen Einführung von E20-Benzin profitiert. Nach einem Anstieg um bis zu 21,5 Prozent seit Donnerstagabend bremste dann allerdings die 100-Tage-Linie die Rally, die den Kurs am Montag im frühen Handel bis auf 31,10 Euro und damit auf den höchsten Stand seit Ende September trieb. Rund eine Stunde nach Xetra-Start legte das Papier in einem schwachen Gesamtmarkt 1,4 Prozent auf 30,26 Euro zu.

    Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) hatte der "Augsburger Allgemeinen" auf die Frage, wie er dem Klimaschutz Rechnung tragen wolle, gesagt: "Zurzeit setze ich mich mit meinem französischen Amtskollegen dafür ein, dass wir die Beimischung von Biokraftstoffen erhöhen." E20 entspräche einer maximalen Beimischquote von 20 Prozent für Bioethanol im Benzin.

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    Am Freitag hatte eine positive Studie des Investmenthauses Jefferies den Verbio-Aktien zu einem Kursanstieg von fast 17 Prozent verholfen. Branchenexperte Constantin Hesse hatte sie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, bei einem von 36 auf 42 Euro angehobenen Kursziel. Er ist deutlich optimistischer für die Gewinnperspektiven des Unternehmens. Die Marge bei der Biodiesel-Produktion sei höher als bisher erwartet.

    Zudem dürfte eine wohl anstehende Verschärfung der Marktlage die Profitabilität unterstützen. Zugleich habe Verbio ein umfangreiches Investitionsprogramm nun fast abgeschlossen, weshalb sich der Fokus auf die Monetarisierung der Biodiesel-Raffinerie-Plattform verschiebe./mis/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie

    Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,66 % und einem Kurs von 30,14 auf Tradegate (19. Oktober 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +19,13 %/+38,98 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Verbios Kurserholung von 24,28 auf 29,84 Euro, die mit höherem Ölpreis und einem positiven Analystenkommentar erklärt wird. Die Nachhaltigkeit ist umstritten. Als Chancen werden E20, Fortschritte bei US-Steuergutschriften nach 45Z und zusätzliche Ethanolkapazitäten in Schwedt diskutiert. Ein Teilnehmer hält bei E20-Einführung ab 2028 Kurse von 60–80 Euro für möglich. Zudem geht es um die technische E20-Verträglichkeit.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verbio eingestellt.

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    dpa-AFX
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