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    Besonders beachtet!

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    Mensch und Maschine Software Aktie heute im Plus - 19.10.2026

    Kursbewegung von +1,29 % bei Mensch und Maschine Software am 19.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Mensch und Maschine Software Aktie heute im Plus - 19.10.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Mensch und Maschine Software SE (MuM) ist ein CAD/CAM- und BIM-Spezialist mit Fokus auf Softwarevertrieb, -entwicklung und Services für Industrie, Bau und Maschinenbau. Kern: Autodesk-Reselling, eigene Add-ons/Branchensoftware, Schulung/Support. Starke Stellung im DACH-Mittelstand. Wichtige Wettbewerber: Nemetschek, Dassault Systèmes, PTC, Hexagon. USP: tiefe Autodesk-Integration, hohe Service- und Beratungstiefe, Nischenfokus.

    Mensch und Maschine Software Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 19.10.2026

    Die Anleger von Mensch und Maschine Software dürfen sich über ein Kursplus von +1,29 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 35,35. Schon gestern ging es für die Mensch und Maschine Software Aktie um +0,43 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 35,35. Setzt sich der positive Trend fort?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Mensch und Maschine Software Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +0,14 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Mensch und Maschine Software Aktie damit um -0,43 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,84 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Mensch und Maschine Software eine negative Entwicklung von -23,15 % erlebt.

    Mensch und Maschine Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,43 %
    1 Monat -1,84 %
    3 Monate +0,14 %
    1 Jahr -24,40 %
    Stand: 19.10.2026, 10:18 Uhr

    Informationen zur Mensch und Maschine Software Aktie

    Es gibt 17 Mio. Mensch und Maschine Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 606,22 Mio. € wert.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,70 %. Nemetschek notiert im Plus, mit +4,60 %. Paccar notiert im Plus, mit +0,05 %.

    Die Aktie von Mensch und Maschine Software erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -10,60 %. Über 5 Jahre lag sie bei -12,02 %, über 10 Jahre bei 10,36 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Mensch und Maschine Software Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Mensch und Maschine Software Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Mensch und Maschine Software

    +1,72 %
    +1,87 %
    +0,42 %
    +2,45 %
    -22,66 %
    -25,18 %
    -45,47 %
    +173,21 %
    +231,19 %
    ISIN:DE0006580806WKN:658080
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