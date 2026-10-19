Mensch und Maschine Software Aktie heute im Plus - 19.10.2026

Die Anleger von Mensch und Maschine Software dürfen sich über ein Kursplus von +1,29 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 35,35€. Schon gestern ging es für die Mensch und Maschine Software Aktie um +0,43 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 35,35€. Setzt sich der positive Trend fort?

Mensch und Maschine Software SE (MuM) ist ein CAD/CAM- und BIM-Spezialist mit Fokus auf Softwarevertrieb, -entwicklung und Services für Industrie, Bau und Maschinenbau. Kern: Autodesk-Reselling, eigene Add-ons/Branchensoftware, Schulung/Support. Starke Stellung im DACH-Mittelstand. Wichtige Wettbewerber: Nemetschek, Dassault Systèmes, PTC, Hexagon. USP: tiefe Autodesk-Integration, hohe Service- und Beratungstiefe, Nischenfokus.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Mensch und Maschine Software Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +0,14 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Mensch und Maschine Software Aktie damit um -0,43 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,84 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Mensch und Maschine Software eine negative Entwicklung von -23,15 % erlebt.

Mensch und Maschine Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,43 % 1 Monat -1,84 % 3 Monate +0,14 % 1 Jahr -24,40 %

Informationen zur Mensch und Maschine Software Aktie

Stand: 19.10.2026, 10:18 Uhr

Es gibt 17 Mio. Mensch und Maschine Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 606,22 Mio. € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,70 %. Nemetschek notiert im Plus, mit +4,60 %. Paccar notiert im Plus, mit +0,05 %.

Die Aktie von Mensch und Maschine Software erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -10,60 %. Über 5 Jahre lag sie bei -12,02 %, über 10 Jahre bei 10,36 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Mensch und Maschine Software Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Mensch und Maschine Software Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.