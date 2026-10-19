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    Besonders beachtet!

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    Himax Technologies Aktie gut behauptet +0,96 % - 19.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Himax Technologies Aktie bisher um +0,96 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Himax Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Himax Technologies Aktie gut behauptet +0,96 % - 19.10.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Himax Technologies ist ein taiwanischer Anbieter von Display-Treiber-ICs und Imaging-Lösungen für Smartphones, Automotive, TVs, AR/VR und Industrie-Displays. Kernprodukte: TDDI-, AMOLED-, Automotive- und 3D-Sensing-Chips. Starke Position in Nischen- und Automotive-Displays. Wichtige Wettbewerber: Novatek, Synaptics, Samsung, BOE-Tochterfirmen. USP: breite IP-Basis, enge OEM-Beziehungen, Stärke bei Automotive- und AR/VR-Treibern.

    Himax Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 19.10.2026

    Positive Vorzeichen bei Himax Technologies: Der Kurs klettert um +0,96 % auf 10,500. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,96 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Himax Technologies Aktie. Nach einem Plus von +0,96 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 10,500, mit einem Plus von +0,96 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Obwohl sich die Himax Technologies Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -6,25 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Himax Technologies Aktie damit um -9,48 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,63 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +51,08 % gewonnen.

    Himax Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,48 %
    1 Monat -14,63 %
    3 Monate -6,25 %
    1 Jahr +32,08 %
    Stand: 19.10.2026, 10:19 Uhr

    Informationen zur Himax Technologies Aktie

    Es gibt 174 Mio. Himax Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,83 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, Microchip Technology und Co.

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,97 %. Microchip Technology notiert im Plus, mit +2,28 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +2,48 %. NXP Semiconductors legt um +0,96 % zu

    Die Aktie von Himax Technologies erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 24,04 %. Über 5 Jahre lag sie bei 3,05 %, über 10 Jahre bei 2,96 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Himax Technologies Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Himax Technologies Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Himax Technologies Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Himax Technologies

    +0,96 %
    -9,48 %
    -14,63 %
    -6,25 %
    +32,08 %
    +94,44 %
    +17,98 %
    +29,49 %
    +44,83 %
    ISIN:US43289P1066WKN:A0JKBX
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