Wolters Kluwer Aktie bestätigt den positiven Trend - +3,82 % - 19.10.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +3,82 % konnte die Wolters Kluwer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Schon gestern ging es für die Wolters Kluwer Aktie um +0,05 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 84,20€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Wolters Kluwer ist ein globaler Informations- und Softwareanbieter für Recht, Steuern, Gesundheit und Finanzen. Kernprodukte sind Fachdatenbanken, Workflow-Software, Compliance- und Entscheidungsunterstützungslösungen. Starke Marktstellung in Nischen mit hoher Regulierung. Wichtige Konkurrenten: RELX (LexisNexis), Thomson Reuters, Bloomberg. USP: tiefe Fachinhalte kombiniert mit spezialisierter RegTech- und Workflow-Software.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +31,73 % bei Wolters Kluwer.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,66 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,39 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Wolters Kluwer -8,30 % verloren.

Wolters Kluwer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,66 % 1 Monat +19,39 % 3 Monate +31,73 % 1 Jahr -25,14 %

Informationen zur Wolters Kluwer Aktie

Stand: 19.10.2026, 10:19 Uhr

Es gibt 225 Mio. Wolters Kluwer Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,78 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von S&P Global und Co.

S&P Global, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,16 %.

Die Aktie von Wolters Kluwer erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -12,59 %. Über 5 Jahre lag sie bei -2,28 %, über 10 Jahre bei 8,31 %.

Wolters Kluwer Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Wolters Kluwer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wolters Kluwer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.