Secunet Security Networks Aktie stabil mit leichtem Plus - 19.10.2026

Die Secunet Security Networks Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +0,62 % auf 242,50€. Damit gewinnt die Aktie +1,50 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Damit gelingt der Secunet Security Networks Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,83 % am Vortag folgt heute ein Plus von +0,62 %. Was steckt hinter der heutigen Kursentwicklung?

Secunet Security Networks ist ein deutscher IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf Hochsicherheit für Staat, Behörden und kritische Infrastruktur. Kernprodukte: SINA-Verschlüsselungssysteme, sichere Netzwerke, eID- und eHealth-Lösungen. Starke Stellung als Partner der Bundesregierung. Konkurrenten: Rohde & Schwarz Cybersecurity, Atos, Thales. USP: BSI-zertifizierte Hochsicherheitslösungen und tiefe Verankerung im Public Sector.

Wer bereits seit drei Monaten in Secunet Security Networks investiert ist, kann sich über eine Rendite von +50,18 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um -7,91 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,98 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Secunet Security Networks eine positive Entwicklung von +31,88 % erlebt.

Secunet Security Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,91 % 1 Monat +18,98 % 3 Monate +50,18 % 1 Jahr +31,88 %

? wallstreetONLINE-Community zur Secunet Security Networks Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 19.10.2026, 10:20 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Umsatz- und Auftragswachstum, mögliche Bundeswehraufträge sowie SINA und souveräne Cloud-/KI-Angebote als Wachstumstreiber. Kooperationen mit ServiceNow und Fides/G+D nähren Erwartungen an wiederkehrende Erlöse; zugleich wird die US-Abhängigkeit hinterfragt. Themen sind auch das hohe geschätzte KGV 2027 von 34, das Börse-Online-Kursziel von 300 Euro und eine mögliche Aufwärtsdrehung oberhalb der 38-Tage-Linie bei etwa 220 Euro.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Secunet Security Networks eingestellt.

Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,58 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Secunet Security Networks

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,52 %. Thales notiert im Minus, mit -3,99 %. Fortinet notiert im Plus, mit +1,40 %. Palo Alto Networks legt um +2,02 % zu

Die Aktie von Secunet Security Networks erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 9,49 %. Über 5 Jahre lag sie bei -12,03 %, über 10 Jahre bei 20,40 %.

Secunet Security Networks Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Secunet Security Networks Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Secunet Security Networks Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.