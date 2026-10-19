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    Besonders beachtet!

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    Steyr Motors - Aktie gewinnt kräftig - 19.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Steyr Motors Aktie bisher um +20,89 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Steyr Motors Aktie.

    Besonders beachtet! - Steyr Motors - Aktie gewinnt kräftig - 19.10.2026

    Steyr Motors ist ein führender Anbieter von kompakten Dieselmotoren, bekannt für Innovation und Zuverlässigkeit, mit starker Präsenz im maritimen Sektor.

    Steyr Motors Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 19.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Steyr Motors Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +20,89 % im Plus. Die Steyr Motors Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +4,63 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +20,89 % hinzu. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Steyr Motors Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +12,18 %.

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    Auf Wochensicht steht bei der Steyr Motors Aktie damit ein Gewinn von +23,15 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,85 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Steyr Motors eine negative Entwicklung von -0,33 % erlebt.

    Steyr Motors Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +23,15 %
    1 Monat +29,85 %
    3 Monate +12,18 %
    1 Jahr -27,73 %
    Stand: 19.10.2026, 10:20 Uhr

    Informationen zur Steyr Motors Aktie

    Es gibt 5 Mio. Steyr Motors Aktien. Damit ist das Unternehmen 192,41 Mio. € wert.

    Rüstungsaktie Steyr Motors vor dem Aus: Endet die Börsenstory hier und heute?


    Der österreichische Spezialmotorenhersteller und Rüstungsprofiteur Steyr Motors könnte aufgekauft werden: Red Cat hat ein entsprechendes Angebot vorgelegt.

    Vonovia, Steyr Motors & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Steyr Motors: Red-Cat-Tochter bietet 39 Euro je Aktie in bar


    Steyr Motors im Visier von Red Cat: Die US-Tochter SMOT plant ein Übernahmeangebot zu 39 Euro je Aktie. Der österreichische Standort soll erhalten bleiben und ausgebaut werden.

    Steyr Motors Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Steyr Motors Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Steyr Motors Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Steyr Motors

    +20,62 %
    +23,15 %
    +29,85 %
    +12,18 %
    -27,73 %
    +139,19 %
    ISIN:AT0000A3FW25WKN:A40TC4
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