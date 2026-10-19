Steyr Motors - Aktie gewinnt kräftig - 19.10.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Steyr Motors Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +20,89 % im Plus. Die Steyr Motors Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +4,63 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +20,89 % hinzu. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

Steyr Motors ist ein führender Anbieter von kompakten Dieselmotoren, bekannt für Innovation und Zuverlässigkeit, mit starker Präsenz im maritimen Sektor.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Steyr Motors Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +12,18 %.

Auf Wochensicht steht bei der Steyr Motors Aktie damit ein Gewinn von +23,15 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,85 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Steyr Motors eine negative Entwicklung von -0,33 % erlebt.

Steyr Motors Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +23,15 % 1 Monat +29,85 % 3 Monate +12,18 % 1 Jahr -27,73 %

Informationen zur Steyr Motors Aktie

Stand: 19.10.2026, 10:20 Uhr

Es gibt 5 Mio. Steyr Motors Aktien. Damit ist das Unternehmen 192,41 Mio. € wert.

Der österreichische Spezialmotorenhersteller und Rüstungsprofiteur Steyr Motors könnte aufgekauft werden: Red Cat hat ein entsprechendes Angebot vorgelegt.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Steyr Motors im Visier von Red Cat: Die US-Tochter SMOT plant ein Übernahmeangebot zu 39 Euro je Aktie. Der österreichische Standort soll erhalten bleiben und ausgebaut werden.

Steyr Motors Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Steyr Motors Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Steyr Motors Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.