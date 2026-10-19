Red Cat Holdings Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 19.10.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Red Cat Holdings. Mit einer Performance von +4,78 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Damit gelingt der Red Cat Holdings Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -4,28 % am Vortag folgt heute ein Plus von +4,78 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Red Cat Holdings bietet spezialisierte Drohnenlösungen mit innovativer Softwareintegration und konkurriert mit großen Namen wie DJI und Parrot.

Der Kurs der Red Cat Holdings Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -35,91 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Red Cat Holdings Aktie damit um -16,49 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,90 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Red Cat Holdings um -37,23 % verloren.

Red Cat Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -16,49 % 1 Monat -27,90 % 3 Monate -35,91 % 1 Jahr -59,02 %

Informationen zur Red Cat Holdings Aktie

Stand: 19.10.2026, 10:21 Uhr

Es gibt 153 Mio. Red Cat Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 664,38 Mio. € wert.

Der österreichische Spezialmotorenhersteller und Rüstungsprofiteur Steyr Motors könnte aufgekauft werden: Red Cat hat ein entsprechendes Angebot vorgelegt.

Lohnt sich ein Investment in die Red Cat Holdings Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Red Cat Holdings Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Red Cat Holdings Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.