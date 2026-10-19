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    Besonders beachtet!

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    Rheinmetall Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 19.10.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Rheinmetall Aktie bisher Verluste von -4,64 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.

    Besonders beachtet! - Rheinmetall Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 19.10.2026
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

    Rheinmetall Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 19.10.2026

    Die Rheinmetall Aktie notiert aktuell bei 1.039,60 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,64 % nachgegeben, was einem Verlust von -50,60  entspricht. Nach dem Plus von +5,39 % am Vortag kommt es heute bei Rheinmetall zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -4,64 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Rheinmetall nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +10,62 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +15,35 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,41 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -30,77 % verloren.

    Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +15,35 %
    1 Monat +6,41 %
    3 Monate +10,62 %
    1 Jahr -35,69 %
    Stand: 19.10.2026, 10:21 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Abwärtstrend der Rheinmetall-Aktie und einen möglichen Ausbruch nach dem jüngsten Rebound. Fundamental steht die Frage im Fokus, ob der Auftragsbestand von 80,5 Milliarden Euro wirtschaftlichen Mehrwert schafft. Der Free Cashflow im zweiten Halbjahr wird als wichtiger Kurstreiber gesehen. Zudem werden Vorfinanzierungsbedarf und Zinsrisiken diskutiert, wobei auf die feste Verzinsung einer bestehenden Anleihe verwiesen wird.

    Zur Rheinmetall Diskussion

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,67 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 19.10. - AT 20 schwach -1,08 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Die Käufer sind zurück - Kursverdoppelung?


    Bei der Rheinmetall Aktie haben die Käufer wieder das Kommando übernommen, und sie tun es mit Nachdruck. Am Freitag wechselten auf XETRA 367.680 Aktien den Besitzer, fast doppelt so viele wie im Schnitt der vergangenen 20 Handelstage, und der Kurs …

    Sind jetzt wieder 1.565 € drin?


    Die Rheinmetall-Aktie hat eine beeindruckende Handelswoche hinter sich. Um rund +16% ging es auf Xetra nach oben, allein am Freitag gewann der Rüstungskonzern +6,26% auf 1.090,20 €. Damit meldet sich die Aktie nach einem monatelangen Kursverfall eindrucksvoll zurück. Besonders spannend: Trotz der jüngsten Rally liegt das durchschnittliche Analystenkursziel bei rund 1.565 €. Das entspricht weiteren […] The post Rheinmetall-Aktie +16%: Sind jetzt wieder 1.565 € drin? first appeared on sharedeals.de.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,01 %. Thales notiert im Minus, mit -3,99 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,10 %. Lockheed Martin verliert -0,61 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,48 %.

    Die Aktie von Rheinmetall erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 60,03 %. Über 5 Jahre lag sie bei 66,39 %, über 10 Jahre bei 33,03 %.

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    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rheinmetall

    -3,67 %
    +11,39 %
    +2,75 %
    +6,82 %
    -37,90 %
    +294,12 %
    +1.133,24 %
    +1.581,88 %
    +45.225,85 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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