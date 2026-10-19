Nemetschek - Aktie schießt in die Höhe +4,94 % - 19.10.2026

Die Nemetschek Aktie kann am heutigen Handelstag um +4,94 % auf 76,45€ zulegen. Das sind +3,60 € mehr als am letzten Handelstag. Schon gestern ging es für die Nemetschek Aktie um +0,55 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 76,45€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +32,19 % bei Nemetschek.

Auf Wochensicht steht bei der Nemetschek Aktie damit ein Gewinn von +8,17 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,59 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Nemetschek -21,39 % verloren.

Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,17 % 1 Monat +20,59 % 3 Monate +32,19 % 1 Jahr -29,80 %

? wallstreetONLINE-Community zur Nemetschek Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 19.10.2026, 10:22 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung der Nemetschek-Aktie und einen noch ausstehenden charttechnischen Ausbruch. Kurse unter 60 Euro werden rückblickend als Nachkaufgelegenheit gesehen. Diskutiert wird zudem, ob Nemetschek von KI profitiert: KI könnte Arbeitsschritte automatisieren und die Software leichter bedienbar machen, ohne sie zu ersetzen. Fachliches Engineering und Plausibilitätsprüfungen bleiben nach Ansicht der Teilnehmer nötig.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nemetschek eingestellt.

Informationen zur Nemetschek Aktie

Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,77 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,70 %. Trimble notiert im Plus, mit +0,91 %.

Die Aktie von Nemetschek erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 4,69 %. Über 5 Jahre lag sie bei -4,56 %, über 10 Jahre bei 14,24 %.

Nemetschek Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.