DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das Aufkommen der agentenbasierten KI als Risiko für die Preisbildung und die Ambitionen des Satelliten-Internetanbieters Starlink im Bereich des terrestrischen US-Mobilfunks hätten der T-Aktie im bisherigen vierten Quartal eine im Branchenvergleich unterdurchschnittliche Entwicklung eingebrockt, schrieb Robert Grindle in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sei aber der Ansicht, dass der Markt damit überreagiert habe./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:07 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 25,73EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Robert Grindle

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,00 € , was eine Steigerung von +55,88% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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