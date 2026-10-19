Airbus-Zertifikate mit bis zu 18%-Chance und 28% Sicherheitspuffer

Obwohl es bei der Produktion und Auslieferung der bestellten Maschinen nach wie vor zu Verzögerungen kommt, bekräftigten Experten wegen der vollen Auftragsbücher mit Kurszielen von bis zu 240 Euro (RBC Capital Markets) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Airbus-Aktie. Mit Bonus- und Discount-Zertifikaten können Anleger auch dann hohe Renditen erzielen, wenn der Aktienkurs wieder unter Druck geraten sollte.

Bonus-Zertifikat mit 18% Chance und 28% Sicherheitspuffer

Das SG-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000FG14EP2) auf die Airbus-Aktie mit Barriere bei 140 Euro, Bonuslevel und Cap bei 230 Euro, BV 1, Bewertungstag 17.12.27, konnte beim Aktienkurs von 194,02 Euro mit 195,30 Euro erworben werden. Verbleibt die Airbus-Aktie bis zum Bewertungstag permanent oberhalb der Barriere von 140 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 230 Euro zurückbezahlt.

Da das Zertifikat derzeit mit 195,0 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es bis zum September 2027 einen Bruttoertrag von 17,77 Prozent (=15 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 27,84 Prozent auf 140 Euro oder darunter fällt. Berührt oder unterschreitet die Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere und die Aktie notiert dann unterhalb des Caps, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Aktie ins Depot geliefert.

Discount-Zertifikat mit 11% Chance und 21% Discount

Das LBBW-Discount-Zertifikat auf die Airbus-Aktie (ISIN: DE000LB6NPF0), BV 1, Bewertungstag 17.12.27, mit Cap bei 170 Euro konnten Anleger beim Aktienkurs von 194,02 Euro mit 152,64 Euro kaufen. Somit ist das Zertifikat im Vergleich zum direkten Aktienkauf mit einem Abschlag (Discount) von 21,33 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen.

Notiert die Airbus-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 170 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 170 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht es in 14 Monaten einen Bruttoertrag von 11,37 Prozent (=9 Prozent pro Jahr), wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb des Caps von 170 Euro, dann wird auch dieses Zertifikat mittels Aktienzuteilung getilgt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Airbus-Aktien oder von Anlageprodukten auf Airbus-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.