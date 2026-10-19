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    Besonders beachtet!

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    OHB Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 19.10.2026

    Am 19.10.2026 ist die OHB Aktie, bisher, um +6,30 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der OHB Aktie.

    Besonders beachtet! - OHB Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 19.10.2026
    Foto: Iewek Gnos - Unsplash

    OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

    OHB aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.10.2026

    Positive Vorzeichen bei OHB: Der Kurs klettert um +6,30 % auf 203,25. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,61 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der OHB Aktie. Nach einem Plus von +3,61 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 203,25, mit einem Plus von +6,30 %. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von OHB in den letzten drei Monaten Verluste von -16,44 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um +27,36 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,03 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei OHB auf +74,75 %.

    Während OHB heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,07 %. Damit gehört OHB heute zu den auffälligeren Werten.

    OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +27,36 %
    1 Monat +15,03 %
    3 Monate -16,44 %
    1 Jahr +78,94 %
    Stand: 19.10.2026, 10:30 Uhr

    Informationen zur OHB Aktie

    Es gibt 21 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,18 Mrd.EUR € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von OHB

    Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,61 %. Airbus notiert im Minus, mit -1,85 %. Leonardo notiert im Minus, mit -2,14 %. Lockheed Martin verliert -0,61 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,48 %.

    Die Aktie von OHB erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 65,09 %. Über 5 Jahre lag sie bei 38,86 %, über 10 Jahre bei 26,05 %.

    Lohnt sich ein Investment in die OHB Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die OHB Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur OHB Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    OHB

    +6,51 %
    +27,82 %
    +16,44 %
    -15,53 %
    +81,11 %
    +377,81 %
    +453,72 %
    +967,03 %
    +2.045,18 %
    ISIN:DE0005936124WKN:593612
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