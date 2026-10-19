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    Chartanalyse

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    Jabil-Aktie unter Druck: 200-Tage-Linie und Julitief unterschritten

    Nach einer starken Rally steht die Jabil-Aktie unter Druck: Der Kurs liegt rund 27 Prozent unter dem Dreijahreshoch und hat die 200-Tage-Linie unterschritten. Nun rücken wichtige Unterstützungen in den Fokus.

    Chartanalyse - Jabil-Aktie unter Druck: 200-Tage-Linie und Julitief unterschritten
    Foto: adobe.stock.com

    Jabil-Aktie: Aufwärtstrend mit deutlicher Korrektur

    Die Jabil-Aktie hat in den vergangenen drei Jahren trotz kräftiger Rückschläge deutlich zugelegt. Nach 123,20 zu Beginn des Zeitraums fiel sie am 5. August 2024 auf das Dreijahrestief von 89,02. Anschließend setzte eine Aufwärtsbewegung ein, die nach einer zwischenzeitlichen Korrektur im Frühjahr 2025 weiter an Dynamik gewann. Am 30. Juni 2026 erreichte der Titel mit 337,30 sein Dreijahreshoch auf Schlusskursbasis. Seither prägen fallende Zwischenhochs und erneute Kursverluste das Chartbild.

    Aktueller Kurs deutlich unter dem Hoch

    Zum Handelsschluss am 16. Oktober 2026 notierte Jabil bei 247,60. Damit liegt die Aktie 26,6 Prozent unter ihrem Dreijahreshoch, aber weiterhin 178,1 Prozent über dem Dreijahrestief. Die jüngste Erholung bis auf 284,30 am 13. Oktober wurde innerhalb weniger Handelstage vollständig aufgezehrt. Der Schlusskurs unterschreitet auch das markante Julitief bei 251,00 und verschärft damit das kurzfristig angeschlagene Chartbild.

    200-Tage-Linie: Trendindikator unterschritten

    Die 200-Tage-Linie als einfacher Durchschnitt der letzten 200 Handelsschlusskurse verläuft bei 266,52. Der aktuelle Kurs liegt 7,1 Prozent darunter. Damit fehlt aus Sicht dieses langfristigen Trendfilters derzeit die Bestätigung eines intakten Aufwärtstrends. Eine nachhaltige Rückkehr über den Durchschnitt wäre ein erster Schritt zur technischen Stabilisierung.

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    Unterstützungen und Widerstände im Fokus

    Unterhalb des aktuellen Kurses bietet die frühere Hochzone zwischen 235,20 und 244,90 eine mögliche Unterstützung. Darunter rückt der Bereich um 229 bis 231 in den Blick. Auf der Oberseite stellt die unterschrittene Zone von 251 bis 258 nun einen ersten Widerstand dar. Weitere Hürden liegen an der 200-Tage-Linie sowie zwischen 281 und 284,30. Erst oberhalb dieser jüngsten Erholungshochs würde sich das kurzfristige Chartbild aufhellen.

    Die Aktie von Jabil erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 26,20 %. Über 5 Jahre lag sie bei 36,11 %, über 10 Jahre bei 28,68 %.

    Jabil

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    ISIN:US4663131039WKN:886423Indikator:SMA 200 Tage
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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Jabil Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.




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