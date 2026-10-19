Panik an Jakartas Börse: Index stürzt nach MSCI-Drohung ab

Grund ist eine Warnung des Indexanbieters MSCI, der eine Herabstufung des Landes vom Status Emerging Market auf Standalone prüft. Ein solcher Schritt würde Indonesien weitgehend von internationalem Kapital abschneiden und das Land in eine Gruppe mit Libanon und Simbabwe einordnen.

Indonesiens Aktienmarkt erlebt seinen schwersten Einbruch seit sechs Jahren. Der Leitindex JKSE verlor am Montag mehr als fünf Prozent, nachdem er bereits am Freitag um 11,6 Prozent eingebrochen war.

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Die Börse in Jakarta reagierte überrascht. Die MSCI-Ankündigung habe eine Marktpanik ausgelöst, hieß es in einer Mitteilung vor einem Treffen zwischen Börsenchefs und MSCI-Vertretern. Um die Verkaufswelle zu bremsen, senkte die Börse zudem die untere Kurslimit-Schwelle auf sieben Prozent.

Auch Rupiah und Anleihen gerieten unter Druck. Die Währung schwächte sich auf 18.040 je US-Dollar ab, nahe am im Juni erreichten Rekordtief von 18.190. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen stieg von 7,169 auf 7,4 Prozent.

MSCI hatte im Januar Bedenken wegen Marktmanipulation und mangelnder Transparenz geäußert, die seither erfolgten Reformen reichten dem Indexanbieter zufolge nicht aus. Präsident Prabowo Subianto beriet am Nachmittag mit Finanzvertretern und dem Staatsfonds.

S&P-Analystin Rain Lin erwartet weitere Kapitalabflüsse, aber keine deutlich steigenden Finanzierungskosten. Größere Sorge bereite ihr eine Verschlechterung der Stimmung bei Anleihen und Direktinvestitionen, sagte sie gegenüber Reuters. Die Warnung reiht sich ein in eine Serie von Rückschlägen, nachdem zuvor Moody’s und Fitch ihre Ratingausblicke gesenkt hatten.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Der HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,85 % und einem Kurs von 26,21EUR auf Stuttgart (19. Oktober 2026, 11:01 Uhr) gehandelt.



