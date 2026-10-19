🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Anteil der Chefinnen in Deutschland unter EU-Schnitt

    Für Sie zusammengefasst
    • Nur 30,3 Prozent der Führungsjobs sind weiblich
    • Anteil weiblicher Führungskräfte stieg nur leicht
    • In Deutschlands Regierung sind 42,6 Prozent Frauen
    Anteil der Chefinnen in Deutschland unter EU-Schnitt
    Foto: Siarhei - 356130783

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Frauen in Führungspositionen sind in Deutschland weiterhin unterrepräsentiert. Obwohl hierzulande fast ebenso viele Frauen erwerbstätig sind wie Männer, sind im vergangenen Jahr nur 30,3 Prozent der Führungspositionen von Frauen besetzt gewesen - weniger als ein Drittel. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Der Wert liegt damit deutlich unter dem Durchschnitt in der Europäischen Union von 35,9 Prozent.

    Im Zehn-Jahres-Vergleich ist der Anteil an weiblichen Führungskräften in Deutschland zwar um 1,0 Prozentpunkte leicht gestiegen. Im europäischen Durchschnitt fiel der Anstieg mit 4,0 Prozentpunkten aber deutlich größer aus.

    Spitzenreiter bleibt Schweden

    Auch 2025 lag Schweden im EU-Vergleich mit einem Frauenanteil von 44,4 Prozent an der Spitze. Vergleichsweise hohe Quoten verzeichneten auch Lettland (43,8 Prozent) und Estland (43,1 Prozent). Weniger weibliche Führungskräfte gab es im Vergleich in Italien (28,6 Prozent) und in den Niederlanden (30 Prozent). Das Schlusslicht war Zypern mit 25,9 Prozent.

    Wenige Chefinnen trotz hoher Erwerbstätigkeit von Frauen

    Der geringe Anteil an Frauen in Leitungspositionen falle in Deutschland wegen der vergleichsweise hohen Zahl erwerbstätiger Frauen besonders auf, erklärte das Statistische Bundesamt. Ihr Anteil an allen Erwerbstätigen lag 2025 bei 47,1 Prozent und damit leicht über dem EU-Durchschnitt von 46,5 Prozent.

    In Italien seien zwar weniger Frauen erwerbstätig, dennoch seien mit 28,6 Prozent ähnlich viele Führungspositionen weiblich besetzt wie in Deutschland. In Österreich sei der Anteil weiblich besetzter Führungspositionen im Jahr 2025 mit 37,2 Prozent dagegen deutlich höher gewesen - bei einer ähnlichen Quote von Frauen an allen Erwerbstätigen (47,5 Prozent).

    Fast die Hälfte der Regierungsmitglieder in Deutschland weiblich

    In der Regierung ist der Frauenanteil in Deutschland größer als in den Führungsetagen. Im dritten Quartal 2026 stellten Frauen laut Daten des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen hierzulande 42,6 Prozent der Regierungsmitglieder. Damit lag Deutschland über dem EU-Durchschnitt von 33,5 Prozent. Den größten Frauenanteil in der Regierung hat Finnland mit 56,7 Prozent, dicht gefolgt von Dänemark mit 52,4 Prozent. Den kleinsten Anteil an Frauen in den Regierungen hat Tschechien mit 12,5 Prozent./agi/DP/mis







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Anteil der Chefinnen in Deutschland unter EU-Schnitt Frauen in Führungspositionen sind in Deutschland weiterhin unterrepräsentiert. Obwohl hierzulande fast ebenso viele Frauen erwerbstätig sind wie Männer, sind im vergangenen Jahr nur 30,3 Prozent der Führungspositionen von Frauen besetzt gewesen - …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     