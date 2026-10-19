10,5 $ Milliarden: Elon Musk will jedem US-Kind eine SpaceX-Aktie schenken

Elon Musk hat für 2027 ein milliardenschweres Geschenk angekündigt: eine SpaceX-Aktie für jedes Kind in den USA. Wie CNBC berichtet, erklärte der Konzernchef am Montag, er wolle jedem Kind einen seiner eigenen Anteile an dem Unternehmen schenken.

Ein Blick auf die Bevölkerungszahlen zeigt die Größenordnung: Zum 1. Juli 2025 lebten laut offiziellen Zensusdaten 72 Millionen Kinder unter 18 Jahren in den USA. Beim SpaceX-Schlusskurs vom Freitag von 146,03 US-Dollar je Aktie läge der Gesamtwert des Geschenks bei rund 10,5 Milliarden US-Dollar.