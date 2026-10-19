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    Geschenk für 2027 angekündigt

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    10,5 $ Milliarden: Elon Musk will jedem US-Kind eine SpaceX-Aktie schenken

    Elon Musk kündigt ein Milliardengeschenk an: Jedes Kind in den USA soll 2027 eine SpaceX-Aktie erhalten. Die Anteile will er aus seinem eigenen Bestand abgeben. Doch zur konkreten Umsetzung bleiben wichtige Fragen offen.

    Geschenk für 2027 angekündigt - 10,5 $ Milliarden: Elon Musk will jedem US-Kind eine SpaceX-Aktie schenken
    Foto: Andrew Leyden - ZUMA Press Wire

    Elon Musk hat für 2027 ein milliardenschweres Geschenk angekündigt: eine SpaceX-Aktie für jedes Kind in den USA. Wie CNBC berichtet, erklärte der Konzernchef am Montag, er wolle jedem Kind einen seiner eigenen Anteile an dem Unternehmen schenken.

    Ein Blick auf die Bevölkerungszahlen zeigt die Größenordnung: Zum 1. Juli 2025 lebten laut offiziellen Zensusdaten 72 Millionen Kinder unter 18 Jahren in den USA. Beim SpaceX-Schlusskurs vom Freitag von 146,03 US-Dollar je Aktie läge der Gesamtwert des Geschenks bei rund 10,5 Milliarden US-Dollar.

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    Musk würde die Aktien aus seinem eigenen Bestand abgeben. Laut einer von CNBC angeführten Meldung an die US-Börsenaufsicht SEC vom August besitzt er rund 4,8 Milliarden SpaceX-Aktien. Werden Aktienoptionen und noch an Bedingungen geknüpfte Aktienzuteilungen einbezogen, steigt die Zahl auf 6,4 Milliarden. Die so berechnete wirtschaftliche Beteiligung beträgt 48,4 Prozent.

    Wie die Verteilung an die Kinder organisiert werden soll, ist noch unklar. Der Sender hat SpaceX um eine Stellungnahme gebeten.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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