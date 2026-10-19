JEFFERIES stuft GSK auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK nach Studiendaten für das Krebs-Konjugat Risvutatug Rezetecan mit einem Kursziel von 2500 Pence auf "Buy" belassen. Die Daten sollten das Vertrauen der Anleger steigern, dass die außerordentliche Effizienz in der Artemis-008 Phase-III-Studie wirklich auf Rivutatug zurückgehe und nicht auf die Patientenauswahl, schrieb Michael Leuchten am Montag./rob/mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 22,12EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 10:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

