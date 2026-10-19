JEFFERIES stuft BP auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BP von 520 auf 550 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Marktkonsens preise das Aufwärtspotenzial nach dem starken Zwischenbericht schon weitgehend ein, schrieb Mark Wilson in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Anleger honorierten den Schuldenabbau des Ölkonzerns. Die jüngst für Mitte Dezember angekündigte Veranstaltung zur Strategie und zum Ausblick dürfte ein wichtiges Ereignis werden, um die Wachstums- und Ertragsaussichten mit dem Schuldenabbau zu verknüpfen und in den Anlegerfokus zu rücken./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegebenVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 02:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 02:19 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 7,39EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Mark Wilson

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 5,5

Kursziel alt: 5,2

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 5,50 £ , was einem Rückgang von -11,19% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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