Zefiro informiert über Auftragsbestand bei staatlichen Projekten im Wert von 40 Mio. USD bis einschließlich Juni 2029

Zefiro hat vom Ohio Department of Natural Resources den Zuschlag für einen Explorationsvertrag erhalten, wodurch das wachsende Dienstleistungsportfolio um eine neue Umsatzquelle erweitert wird.

BRADFORD, PENNSYLVANIA / 19. OKTOBER 2026 / IRW-Press / Zefiro Methane Corp. (Cboe Canada: ZEFI) (FWB: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) (das „Unternehmen“, „Zefiro“ oder „ZEFI“), ein nordamerikanisches Umweltserviceunternehmen, das sich auf die Methanemissionsminderung und Verfüllung verwaister und endgültig stillzulegender Öl- und Gasbohrlöcher spezialisiert hat, hat heute bekannt gegeben, dass sich der Auftragsbestand des Unternehmens an von staatlicher Seite erteilten Bohrlochstilllegungsprojekten mittlerweile auf rund 40 Mio. USD beläuft. Die Arbeiten werden sich bis einschließlich Juni 2029 erstrecken.

Zefiro geht davon aus, dass ein Auftragsvolumen im Wert von rund 4,9 Mio. USD noch während des aktuellen Quartals – dem zweiten Geschäftsquartal 2027, das am 31. Dezember 2026 endet – abgearbeitet werden kann. Die Ausführung der verbleibenden Aufträge im Wert von ca. 34,6 Mio. USD soll im Wesentlichen in den Kalenderjahren 2027 und 2028 erfolgen, wobei der letzte noch offene Auftrag voraussichtlich im Juni 2029 abgeschlossen wird. Die Unternehmensführung geht davon aus, dass der Auftragsbestand bis Mitte 2029 eine solide, kontinuierliche Umsatzpipeline bieten wird.

Der erwähnte Auftragsbestand bezieht sich nur auf von staatlicher Seite finanzierte Projekte und beinhaltet nicht Zefiros Arbeiten für Unternehmenskunden, wie etwa Öl- und Gasfeldbetreiber. Unternehmensprojekte zeichnen sich typischerweise durch kurze Vorlaufzeiten aus, wobei die Arbeiten kurz nach Auftragserteilung geplant und ausgeführt werden. Daher stellt der Auftragsbestand nur einen Teil der Arbeiten dar, die das Unternehmen in einem bestimmten Zeitraum voraussichtlich umsetzen wird.

Zu den wesentlichen Komponenten des Auftragsbestands zählen folgende, bereits angekündigte Aufträge:

Ein dreijähriger, 19,6 Mio. USD schwerer CMAR-Vertrag (Construction Manager at Risk) des Ohio Department of Natural Resources („ODNR“) zur Verfüllung und Stilllegung von rund 200 prioritären Bohrlöchern mit geringer Förderleistung im Staatsgebiet von Ohio mit einer Laufzeit bis Mai 2029.

Ein staatlich finanzierter Vertrag über 11,5 Mio. USD zur Bohrlochstilllegung von einer Umweltschutzbehörde in der Region Great Lakes. Die Arbeiten sind für den Zeitraum von November 2026 bis Juni 2029 geplant.

Vom Bund finanzierte Projekte des ODNR im Wert von 2,4 Mio. USD zur Verfüllung von 12 verwaisten Bohrlöchern in den Countys Lorain und Gallia in Ohio.

Drei vom Bund finanzierte Bohrlochstilllegungsprojekte in Ohio und Pennsylvania im Wert von rund 1,9 Mio. USD, wo ebenfalls 12 verwaiste Bohrlöcher für eine Verfüllung anstehen.

Der Auftragsbestand beinhaltet zudem drei weitere Bohrlochstilllegungsprojekte in Ohio, die noch nicht angekündigt wurden. Insgesamt beträgt das Auftragsvolumen rund 5,0 Mio. USD und umfasst Arbeiten an 48 Bohrungen.

Explorationsvertrag im Südosten von Ohio

Zefiro hat vom ODNR außerdem den Zuschlag für einen Explorationsvertrag für diverse Arbeiten im Südosten von Ohio erhalten. Explorationsprojekte sind Teil des vom ODNR initiierten Programms zur Stilllegung verwaister Bohrlöcher und dienen der besseren Einschätzung von Bohrloch- und Förderausrüstung, Werkstoffen sowie dem Zustand verwaister Bohrlöcher vor deren Verfüllung.

Die Arbeiten umfassen die Bewertung, die Vorbereitung des Standorts sowie die ersten Aushubarbeiten zur Freilegung der einzelnen Bohrlöcher. Dazu gehört die Entfernung der oberirdischen Bohrloch- und Förderausrüstung, um festzustellen, welche Verrohrungen, Förderrohre und Gestänge vorhanden sind. Danach wird das Bohrloch mit einem Tiefenmessgerät abgefahren, um das erste Hindernis im Bohrloch lokalisieren und so die frei zugängliche Bohrlochtiefe erfassen zu können. So ist das Bohrloch für die Verfüllung bereit, sobald ein eigener Verfüllungsauftrag vergeben wird.

Nachdem die Explorationsarbeiten getrennt von der Verfüllung und Stilllegung vergeben werden, stellt ein solcher Auftrag eine zusätzliche Umsatzquelle für Zefiro dar. Außerdem wird damit das wachsende Dienstleistungsportfolio des Unternehmens erweitert, das sich von der Bohrlochverfüllung und -stilllegung über die Methangasmessung und -überwachung bis hin zur Kohlenstoffsequestrierung und Generierung von CO₂-Zertifikaten erstreckt – und nun auch Explorationsarbeiten umfasst.

Kommentar der Unternehmensführung

Catherine Flax, Chief Executive Officer von Zefiro, erläutert: „Als wir unsere Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht haben, haben wir erklärt, dass es im Geschäftsjahr 2027 darum gehen würde, die größte Pipeline vertraglich gesicherter Projekte in unserer Unternehmensgeschichte in Umsätze umzumünzen. Dieser Auftragsbestand, der sich noch nicht in unseren veröffentlichten Ergebnissen widerspiegelt, bietet Zefiro bis Mitte 2029 eine mehrjährige Grundlage für Umsätze aus staatlich finanzierten Projekten, die unser wachsendes Geschäft im Privatsektor in idealer Weise ergänzen.“

„Der Explorationsvertrag ist an sich schon eine willkommene Ergänzung. Zefiro ist dadurch in der Lage, mit denselben Mannschaften, die tagtäglich eingesetzt werden, schon frühzeitig in den Sanierungsprozess einzusteigen und kann die staatlichen Behörden so auch noch in anderer Hinsicht bei der Sanierung verwaister Bohrlöcher unterstützen“, so Flax abschließend.

Luke Plants, Senior Vice President of Corporate Development von Zefiro, fügt hinzu: „Ein Auftragsbestand dieser Größe über einen so langen Zeitraum wirkt sich natürlich auch auf die Art und Weise der Unternehmensführung aus. Zu wissen, wo unsere Bohranlagen und Mannschaften bis Mitte 2029 im Einsatz sind, ermöglicht uns eine effiziente Projektplanung, eine frühzeitige Einsatzvorbereitung und die kontinuierliche Präsenz unserer Mannschaften vor Ort. Davon profitieren letztlich nicht nur unsere Mitarbeiter, sondern auch unsere Partneragenturen und Aktionäre.“

Über Zefiro Methane Corp.

Zefiro Methane Corp. (Cboe Canada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) ist ein nordamerikanisches Umweltdienstleistungsunternehmen, das sich auf die Minderung von Methanemissionen und die Verfüllung von verwaisten sowie ausgedienten Öl- und Gasbohrlöchern spezialisiert hat. Über seine operative Tochtergesellschaft Plants & Goodwin, Inc., ein Unternehmen für Bohrdienstleistungen in dritter Generation mit einer mehr als 50-jährigen Unternehmensgeschichte, ist Zefiro entlang des gesamten Lebenszyklus von Bohrlöchern vertikal integriert – von der Messung und Überwachung über die Verfüllung und Stilllegung von Bohrlöchern sowie die Sanierung von Standorten bis hin zur Generierung von CO₂-Zertifikaten. Das Unternehmen bedient staatliche und privatwirtschaftliche Kunden in 15 US-Bundesstaaten. Weitere Informationen finden Sie unter zefiroglobal.com.

Ansprechpartner für Anleger

Lucas A. Zimmerman

Managing Director

MZ Group - MZ North America

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www.mzgroup.us

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Die Zefiro Methane Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,59 % und einem Kurs von 0,418EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 11:05 Uhr) gehandelt.