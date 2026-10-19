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    Der KI-Boom wackelt

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    Microsoft zieht die Reißleine: Was bedeutet das für diesen IPO?

    Microsoft steigt aus einem britischen Rechenzentrumsprojekt aus. Für Nscale kommt das kurz vor dem geplanten Milliarden-Börsengang zur Unzeit.

    Der KI-Boom wackelt - Microsoft zieht die Reißleine: Was bedeutet das für diesen IPO?
    Foto: Mark Lennihan - AP

    Microsoft zieht sich aus einem geplanten Rechenzentrumsprojekt in Großbritannien zurück. Für den KI-Infrastrukturanbieter Nscale kommt die Entscheidung zur Unzeit. Das Unternehmen will noch im Oktober mit einem Börsengang bis zu 3 Milliarden US-Dollar einsammeln. Doch Verzögerungen bei Bauprojekten und wachsende Zweifel an der Finanzierung des KI-Booms erschweren die Pläne.

    Microsoft zieht sich aus Großprojekt zurück

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    Wie Bloomberg berichtet, hat Microsoft seine Beteiligung an einem geplanten Rechenzentrum im britischen Loughton in der Grafschaft Essex aufgegeben. Nscale nannte keinen konkreten Grund für den Rückzug. Das Projekt kämpft bereits mit Verzögerungen, weil die Stromversorgung nicht ausreicht.

    Nscale hält dennoch an seinen Plänen fest. "Wir bekennen uns weiterhin sowohl zum Loughton-Projekt als auch zum Vereinigten Königreich und prüfen derzeit alternative Energiequellen für den Standort sowie weitere Expansionsstandorte im Vereinigten Königreich", erklärte ein Unternehmenssprecher gegenüber Bloomberg. Die Beziehung zu Microsoft sei weiterhin stark und langfristig. Das Problem mit dem Stromnetz in London habe keine Auswirkungen auf andere Verträge.

    Der Rückzug wiegt schwer, denn Microsoft sollte zum wichtigsten Mieter des ersten britischen Rechenzentrums von Nscale werden. Zudem ist das Vorzeigeprojekt des Unternehmens in Norwegen laut Bloomberg bereits 6 Monate hinter dem Zeitplan. Von den geplanten 30 Megawatt Leistung sind dort bislang lediglich 6,4 Megawatt in Betrieb.

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    Börsenpläne geraten unter Druck

    Nscale gehört zu einer neuen Generation von Anbietern, die große Rechenzentren speziell für Anwendungen mit künstlicher Intelligenz errichten. Das Geschäftsmodell hängt stark von großen Technologieunternehmen ab, die Milliarden in die KI-Infrastruktur investieren.

    Laut den Unterlagen zum geplanten Börsengang entfallen rund 85 Prozent der Verträge von Nscale auf Microsoft und Anthropic. Der Rückzug des US-Konzerns dürfte deshalb zusätzliche Fragen zur Geschäftsentwicklung und zum geplanten Börsenstart aufwerfen.

    Investoren betrachten den Ausbau der KI-Infrastruktur zunehmend kritisch. Die enormen Investitionen versprechen zwar Wachstum, erfordern aber zugleich hohe Kredite und eine zuverlässige Stromversorgung. Für Nscale kommt der Rückschlag damit in einer besonders ungünstigen Phase.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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