Zinsen oder Dividenden? So bauen Anleger ein Cashflow-Portfolio auf

500 €, 1.000 € oder sogar 2.000 € zusätzliches passives Einkommen im Monat, ohne dafür arbeiten zu müssen? Für viele Anleger ist genau das ein langfristiges Ziel. Doch wie baut man ein Portfolio auf, das regelmäßig Cashflow liefert, ohne dass starke Kursschwankungen ständig für Unruhe sorgen?

Der Schlüssel liegt in der richtigen Kombination verschiedener Anlageklassen. So können Anleger mehrere Einkommensquellen nutzen und ihr Portfolio breiter aufstellen. Wie das in der Praxis funktioniert und wie Mintos als Plattform für passives Einkommen dabei helfen kann, zeigt der folgende Artikel.

Drei Bausteine für ein breit aufgestelltes Cashflow-Portfolio

Wer sich ein regelmäßiges passives Einkommen aufbauen möchte, muss sich nicht zwischen Zinsen und Dividenden entscheiden. Vielmehr kommt es darauf an, verschiedene Ertragsquellen sinnvoll zu kombinieren und das Portfolio gezielt auf laufende Einnahmen auszurichten.

Dabei spielen vor allem drei Faktoren eine wichtige Rolle:

5 bis 8 % Cashflow-Rendite: Wer von seinen Kapitalerträgen leben möchte, braucht eine attraktive laufende Rendite. Denn je niedriger diese ausfällt, desto mehr Kapital ist für das gewünschte monatliche Einkommen erforderlich.

Geringe Schwankungen: Das Portfolio sollte stärkere Kursschwankungen möglichst abfedern. Gerade in der Cashflow-Phase hilft das, Ruhe zu bewahren und unüberlegte Verkäufe zu vermeiden.

Breite Diversifikation: Durch die Streuung über verschiedene Anlageklassen und Branchen lassen sich Risiken verteilen. Ziel sind mehrere Einkommensquellen, die möglichst unabhängig voneinander funktionieren.

Genau hier setzt Mintos als Plattform für passives Einkommen an. Anleger können dort drei zentrale Bausteine für ihr Cashflow-Portfolio kombinieren:

1. Dividendenaktien und Dividenden-ETFs

Dividenden gehören zu den klassischen Möglichkeiten, passives Einkommen aufzubauen. Anleger investieren entweder direkt in dividendenstarke Unternehmen oder nutzen ausschüttende ETFs, die zahlreiche Aktien bündeln. Je nach Unternehmen, ETF und Strategie sind Ausschüttungsrenditen von etwa 3 bis 6 %* pro Jahr möglich.

Der Vorteil liegt in der Kombination aus laufenden Ausschüttungen und möglichen Kursgewinnen. Während einzelne Dividendenaktien eine gezielte Auswahl erlauben, bieten ETFs eine breitere Streuung. Allerdings bleiben beide Anlageformen von Börsenschwankungen abhängig, und Dividenden können gekürzt oder ausgesetzt werden.

Bei Mintos können Anleger aus über 4.000 Aktien und mehr als 1.000 ETFs wählen und bereits ab 1 € investieren. Besonders attraktiv ist die Gebührenstruktur: Mintos erhebt weder Order- noch Depot- oder Auszahlungsgebühren. Auch der Kauf und Verkauf von Aktien und ETFs ist provisionsfrei. Lediglich die laufenden Produktkosten der ETFs (TER) fallen weiterhin an.

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2. Unternehmensanleihen

Unternehmensanleihen bieten eine weitere Möglichkeit, regelmäßige Erträge zu erzielen. Anleger leihen Unternehmen Kapital und erhalten dafür vereinbarte Zinsen über eine bestimmte Laufzeit.

Über Mintos sind je nach Anleihe Renditen von etwa 6 bis 9 %* pro Jahr möglich. Im Mittelpunkt stehen feste Zinszahlungen und die Rückzahlung zum Laufzeitende. Allerdings können auch Anleihekurse schwanken und Unternehmen ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen.

Bei Mintos stehen Anlegern über 50 verschiedene Anleihen zur Auswahl, darunter auch solche, die für Privatanleger normalerweise nur schwer zugänglich sind. Wer selbst entscheiden möchte, investiert manuell in einzelne Anleihen. Alternativ lässt sich die Auswahl und Verwaltung der Investments über ein automatisiertes Portfolio vereinfachen.

Beispielhafte Angebote auf Mintos, Stand Oktober 2026. Renditen können variieren.

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3. Kreditinvestments

Kreditinvestments ermöglichen es Anlegern, an Zinserträgen aus verschiedenen Kreditfinanzierungen teilzuhaben. Dazu zählen beispielsweise Konsumenten- oder Unternehmenskredite , die von Kreditfirmen vergeben und über Mintos als Investments zugänglich gemacht werden.

Je nach Investment und Risikoprofil sind bei Mintos Renditen von etwa 7 bis 10 %* pro Jahr möglich. Die regelmäßigen Zins- und Rückzahlungen können eine zusätzliche Einkommensquelle schaffen, die nicht direkt von täglichen Aktienkursen abhängt.

Allerdings bestehen auch hier Kredit-, Kreditgeber- und Liquiditätsrisiken. Deshalb kann es sinnvoll sein, das Kapital auf verschiedene Finanzierungen zu verteilen.

Auch bei Kreditinvestments bietet Mintos zwei Möglichkeiten: Anleger können ihre Investments manuell auswählen oder ein automatisiertes Portfolio nutzen. So entscheidet jeder selbst, wie viel Zeit er in die Auswahl und Verwaltung seiner Investments investieren möchte.

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Zinsen und Dividenden kombinieren: So entsteht ein ausgewogenes Cashflow-Portfolio

Der größte Vorteil eines Cashflow-Portfolios liegt in der Kombination unterschiedlicher Ertragsquellen. Während Dividendenaktien und ETFs Ausschüttungen aus Unternehmensgewinnen liefern, entstehen bei Anleihen und Kreditinvestments laufende Zinserträge. Dadurch hängt das Portfolio nicht ausschließlich von einer einzigen Anlageklasse ab.

Eine mögliche Strategie besteht darin, Aktien und ETFs als Fundament zu nutzen und das Portfolio durch Unternehmensanleihen und Kreditinvestments zu ergänzen. Wie eine solche Aufteilung aussehen könnte, zeigt das folgende Beispiel mit 100.000 € Startkapital:



Anlageklasse Gewichtung Angenommene Rendite p.a. Dividendenaktien und ETFs 60 % 4,5 % Unternehmensanleihen (Bonds) 20 % 8 % Kreditinvestments (Loans) 20 % 9 % Gesamtportfolio 100 % 6,1 %

Bei einem investierten Kapital von 100.000 € würde dieses Beispielportfolio rechnerisch rund 6.100 € Brutto-Erträge pro Jahr beziehungsweise durchschnittlich 508 € pro Monat erzielen.

Der Vorteil dieser Kombination liegt nicht nur in der Rendite. Mit 60 % Aktien und ETFs bleibt das Portfolio breit am Aktienmarkt investiert, während Bonds und Loans zusätzliche Zinserträge liefern, die nicht unmittelbar von täglichen Aktienkursen abhängen. So können mehrere Einkommensquellen entstehen, die sich gegenseitig ergänzen.

Mit Mintos lassen sich diese Anlageklassen auf einer Plattform kombinieren. Anleger können die Gewichtung entsprechend ihren eigenen Zielen und ihrer Risikobereitschaft gestalten und sich so Schritt für Schritt ein Cashflow-Portfolio aufbauen.

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Hinweis: Die Portfolioaufteilung ist ein vereinfachtes Rechenbeispiel und keine Anlageempfehlung. Die angenommenen Renditen sind nicht garantiert. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Tatsächliche Erträge können abweichen; Steuern, Gebühren, Kursschwankungen und mögliche Zahlungsausfälle sind nicht berücksichtigt. Vergangene Renditen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Investitionen sind mit Risiken verbunden.

Fazit: Zinsen und Dividenden ergänzen sich im Cashflow-Portfolio

Ein Cashflow-Portfolio muss nicht auf eine einzige Ertragsquelle setzen. Dividendenaktien und ETFs können laufende Ausschüttungen liefern, während Unternehmensanleihen und Kreditinvestments zusätzliche Zinserträge ermöglichen.

Wie die Beispielrechnung zeigt, sind bei 100.000 € Startkapital rechnerisch rund 500 € monatlicher Brutto-Cashflow möglich. Die tatsächlichen Erträge hängen jedoch von Rendite, Risikoprofil und Marktentwicklung ab.

Mit der Erweiterung um Aktien und ETFs bietet Mintos jetzt die Möglichkeit, alle drei Bausteine auf einer Plattform zu kombinieren und ein breit gestreutes Portfolio mit unterschiedlichen Einkommensquellen aufzubauen.

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* Die genannten Renditespannen für Anleihen und Kreditinvestments beziehen sich auf aktuell auf Mintos verfügbare Angebote (Stand: Oktober 2026), die Spanne für Dividenden auf marktübliche Ausschüttungsrenditen. Die Renditen sind nicht garantiert und können höher oder niedriger ausfallen. Vergangene Renditen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.