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    POLITIK

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    Airlines meiden saudische Hauptstadt Riad weiterhin

    Für Sie zusammengefasst
    • Riad-Flughafen nach Huthi-Angriff wieder geöffnet
    • Große Airlines meiden Riad trotz Wiedereröffnung
    • Über 80 Prozent der Flüge in Riad gestrichen
    POLITIK - Airlines meiden saudische Hauptstadt Riad weiterhin
    Foto: Arne Dedert - DPA

    RIAD (dpa-AFX) - Mehr als eine Woche nach dem schweren Angriff der Huthi-Miliz auf den Flughafen von Riad meiden große Fluggesellschaften die saudische Hauptstadt weiterhin. Der König-Chalid-Flughafen öffnete inzwischen wieder für Starts und Landungen, wie aus einer Mitteilung an die Flugzeugführer (NOTAM) hervorgeht. Bis zum Wochenende war der Verkehr am Flughafen infolge wiederholter Angriffe mit insgesamt 18 Toten und Hunderten Verletzten unterbrochen. Die Gefahr neuer Angriffe ist hoch.

    Die Huthi-Miliz im Jemen hat unter anderem den Flughafen mehrfach angegriffen. Bei einer der Attacken wurden dort vor gut einer Woche 13 Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt.

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    Große Fluggesellschaften aus Europa, Asien und der Golfregion fliegen Riad vorerst weiterhin nicht an. Die Lufthansa Group verlängerte ihren Flugstopp für Riad um etwa vier Wochen bis 18. November, British Airways und KLM wollen den Flughafen bis mindestens Ende des Monats nicht bedienen. Ähnliche Ankündigungen gab es von einigen asiatischen und arabischen Fluggesellschaften. Qatar Airways etwa hat Flüge nach Riad und Dammam im Osten des Königreichs bis auf weiteres ausgesetzt.

    Dem Flugdienst Flightradar24 zufolge waren heute mehr als 80 Prozent der geplanten Flüge am König-Chalid-Flughafen in Riad gestrichen.

    NOTAMs sind Meldungen für den globalen Flugverkehr, die unter anderem Piloten weltweit einsehen können. Darin geht es unter anderem um gesperrte oder eingeschränkte Lufträume, um aktuelle Gefahren oder etwa um Ausfälle bestimmter Navigationssysteme./jot/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 7,108 auf Tradegate (19. Oktober 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,5000EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -1,35 %/+26,83 % bedeutet.





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