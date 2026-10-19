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    Kursexplosion

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    GTA 6 lässt Memecoin durch die Decke gehen

    Der neue GTA-6-Trailer löst einen Kaufrausch um den Memecoin Dacity Coin aus. Doch wie lange kann die Kryptowährung vom Hype profitieren?

    Kursexplosion - GTA 6 lässt Memecoin durch die Decke gehen
    Foto: Dall-E

    Eine wenige Sekunden lange Szene im neuen GTA-6-Trailer hat eine Rallye am Kryptomarkt ausgelöst. Der Memecoin Dacity Coin legt zwischenzeitlich um 2.900 Prozent zu.

    GTA-6-Trailer löst Kaufrausch bei Memecoin aus

    Der neue Trailer zum erwarteten Videospiel Grand Theft Auto VI sorgt nicht nur unter Gaming-Fans für Begeisterung. Auch am Kryptomarkt hat die Veröffentlichung eine ungewöhnliche Spekulationswelle ausgelöst.

    Verantwortlich dafür ist ein pinkfarbenes Flugzeug, das im Trailer für wenige Sekunden über einen Strand fliegt. Auf dem Rumpf ist die Aufschrift "DacityCoin AudaCity" zu erkennen. Offenbar handelt es sich dabei um eine fiktive Kryptowährung aus der Spielwelt von GTA 6.

    Einigen Krypto-Tradern war der Name allerdings bereits vor der Veröffentlichung bekannt. Zuvor aufgetauchte Leaks hatten Hinweise auf die virtuelle Währung geliefert. Daraufhin wurde über die Solana-Plattform Pump.fun ein gleichnamiger Memecoin geschaffen.

    Mit der Veröffentlichung des Trailers setzte eine regelrechte Kaufwelle ein. Innerhalb einer Stunde sprang die Marktkapitalisierung von 104.000 auf 3,18 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von rund 2.900 Prozent.

    Am Montagmittag notiert der Dacity Coin bei 0,0043 US-Dollar und verzeichnet damit innerhalb der vergangenen 24 Stunden ein Kursplus von 109,45 Prozent.

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    Besonders lukrativ entwickelte sich die Rallye für Trader, die bereits vor der Veröffentlichung des Trailers eingestiegen waren. Laut Daten von DEX Screener erzielten insgesamt 24 Trader Gewinne von jeweils mehr als 10.000 US-Dollar.

    Dabei hat der Memecoin mit Rockstar Games offiziell nichts zu tun. Der Spieleentwickler ist weder an dem Token beteiligt noch hat er eine entsprechende Kryptowährung angekündigt.

    Hält der Krypto-Hype bis zum GTA-6-Release an?

    Für den 19. November ist die Veröffentlichung von GTA 6 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S vorgesehen. Ob DacityCoin im fertigen Spiel eine größere Rolle einnehmen wird, ist noch unklar.

    Die bevorstehende Veröffentlichung könnte dem Memecoin zusätzliche Aufmerksamkeit verschaffen. Der Dacity Coin bleibt eine hochspekulative Kryptowährung, deren Bewertung maßgeblich vom Hype um GTA 6 abhängt. Sollte das Interesse nachlassen, drohen entsprechend starke Kursverluste.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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