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    AKTIEN IM FOKUS

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    Rüstungswerte überwiegend tiefer nach gutem Lauf - OHB stark

    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall, Hensoldt und Renk verlieren deutlich
    • Jefferies sieht Hensoldt und Renk als Top-Picks
    • OHB profitiert von Europas Satellitenplänen
    AKTIEN IM FOKUS - Rüstungswerte überwiegend tiefer nach gutem Lauf - OHB stark
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rüstungsaktien von Rheinmetall , Hensoldt und Renk haben am Montag ihrem jüngsten Kursaufschwung Tribut gezollt. Rheinmetall gaben unter den größten Verlierern im Dax zuletzt um rund 3 Prozent nach. Hensoldt und Renk lagen im MDax mit Abschlägen von jeweils um die 2 Prozent auf den hinteren Plätzen.

    In den vergangenen zehn Tagen hatten Rüstungspapiere deutlich zugelegt und sich von der Sektorschwäche seit Mitte August erholt. Auftrieb hatte unter anderem eine optimistische Einschätzung von Morgan Stanley gegeben. Die US-Bank rechnet im Verteidigungssektor zum Jahresende mit einem Anstieg der Aufträge aus dem diesjährigen Haushalt.

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    Die Experten vom Analysehaus Jefferies zählen die Aktien von Hensoldt und Renk nun zu ihren "Mid Cap Top Picks". Sie verweisen auf die inzwischen günstigeren Bewertungen. Befürchtungen hinsichtlich der Nachhaltigkeit traditioneller Verteidigungsausgaben seien übertrieben, da die wachsende installierte Basis eine zweite Wachstumsquelle durch Umsätze mit Ersatzteilen und Wartung darstelle, hieß es.

    Insgesamt wurden zuletzt Aktien aus den klassischen Industriesektoren auch stärker nachgefragt als etwa KI- und Halbleiterwerte aus dem Technologiesektor. Rüstungspapiere zählten zu den Gewinnern. Börsenexperte Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG erkennt eine Neuordnung der Anlegerfavoriten. "Gerade bei den bisherigen Hoffnungsträgern des KI-Booms werden die Erwartungen offenbar kritischer hinterfragt", schrieb er am Montag.

    Rheinmetall und Renk sind mit Kursverlusten von bis zu einem Drittel seit Jahresanfang schwach gelaufen, Hensoldt als Spezialist für Rüstungselektronik schlagen sich mit plus 17 Prozent besser. Hensoldt sei aufgrund seiner Ausrichtung auf Bereiche wie Luftverteidigung, Radar, elektronische Kriegsführung und Überwachung gut für die neuen europäischen Sicherheitsprioritäten aufgestellt, schrieben die Jefferies-Analysten.

    Gegen den Trend am Montag verteuerten sich im SDax die Papiere von OHB um weitere 7 Prozent. Nach dem Hype bis zum Frühjahr war es anschließend deutlich bergab gegangen. Seit Jahresanfang steht aber ein Zuwachs von 76 Prozent zu Buche.

    Das Starlink-Gezanke zwischen der Ukraine und den USA dürfte die OHB-Papiere jüngst gestützt haben, zeigt es doch, wie dringend Europa eigene Satelliten-Programme vorantreiben muss. Die Ukraine ist im Krieg gegen Russland auf Starlink und US-Informationen angewiesen. Die USA hatten zuletzt aber offenbar mit einem Stopp der Weitergabe von militärischen Aufklärungsdaten gedroht - und Kiew berichtete von Einschränkungen bei der Starlink-Nutzung.

    Am Montag wurde außerdem bekannt, dass die Europäische Weltraumorganisation ESA die OHB System AG, ein Tochterunternehmen des Raumfahrt- und Technologiekonzerns OHB, mit Machbarkeits- und Vorentwurfsstudien zur Mondexploration beauftragt hat. Es soll eine Infrastruktur entstehen, die wissenschaftliche Experimente und Technologiedemonstrationen langfristig auf der Mondoberfläche unterstützt./ajx/ag/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,99 % und einem Kurs von 203,5 auf Tradegate (19. Oktober 2026, 11:46 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.364,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.020,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.800,00EUR was eine Bandbreite von -3,54 %/+70,23 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Rheinmetalls Abwärtstrend und einen möglichen Ausbruch nach dem jüngsten Rebound. Im Fokus stehen der Auftragsbestand von 80,5 Mrd. Euro, der Vorfinanzierungsbedarf und der Free Cashflow im zweiten Halbjahr als wichtiger Faktor für den Kurs. Zudem werden mögliche Belastungen durch höhere Zinsen diskutiert; dem wird die feste Verzinsung einer bestehenden Anleihe entgegengehalten.

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    dpa-AFX
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