ANALYSE-FLASH
UBS senkt Ziel für Bilfinger auf 70 Euro - 'Buy'
- UBS senkt Bilfinger-Kursziel von 72 auf 70 Euro
- Die Kaufempfehlung für Bilfinger bleibt bestehen
- Chemieaussagen fielen weniger pessimistisch aus
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger nach einer Analysten- und Investorenveranstaltung von 72 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Insbesondere die Aussagen des Industriedienstleisters zur Abhängigkeit vom Chemiegeschäft seien nicht so pessimistisch ausgefallen wie von ihm nach der Prognosesenkung im September zunächst befürchtet, schrieb Olivier Calvet am Sonntag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 22:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bilfinger Aktie
Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 55,65 auf Tradegate (19. Oktober 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bilfinger Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Bilfinger zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 62,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +11,41 %/+79,69 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 70 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bilfinger - 590900 - DE0005909006
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bilfinger. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Habe mir eine Position zu unter 60 gekauft. Sollte die Reise weiter gen Süden gehen werde ich wohl verdoppeln.