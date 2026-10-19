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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg hebt Ziel für Nordex auf 61 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg hebt Nordex-Kursziel auf 61 Euro an
    • Nordex übertrifft Konsens dank höherer Margenprognose
    • Quartalszahlen positiv, Margenziele können steigen
    ANALYSE-FLASH - Berenberg hebt Ziel für Nordex auf 61 Euro - 'Buy'
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nordex von 58 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der jüngst angehobenen Margenprognose für 2026 habe der Windturbinenhersteller die Konsensschätzung deutlich übertroffen, schrieb Richard Dawson am Freitag. Diese belege die robuste Projektumsetzung auf Basis eines wachsenden Auftragsbestands sowie der anhaltenden Margensteigerung im Wartungsgeschäft. Auch die mittelfristigen operativen Margenziele (Ebitda) könnten steigen. Zudem hätten die vorläufigen Quartalszahlen positiv überrascht./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 16:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 38,46 auf Tradegate (19. Oktober 2026, 11:51 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -6,20 %/+64,15 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 61 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 61,00, was eine Steigerung von +58,52% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Nordex - A0D655 - DE000A0D6554

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursrücksetzer trotz starker Q3-Zahlen und die auf 11,5–12,5 % erhöhte EBITDA-Margenprognose für 2026. Diskutiert werden daraus abgeleitete Q4-Margen von rund 14–16 % und mögliche Kurseinflüsse durch Leerverkäufe. Technisch stehen die geschlossene Kurslücke bei 33,50–34 €, die Marke von 37 € sowie Erwartungen einer Erholung Richtung 50 € im Fokus.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nordex eingestellt.

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    dpa-AFX
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