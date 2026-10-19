ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Ziel für TKMS auf 115 Euro - 'Buy'
- Deutsche Bank hebt TKMS-Kursziel auf 115 Euro an
- Starkes Jahr bei Aufträgen und operativem Geschäft
- Rückgang der Aktie eröffnet gute Einstiegschance
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TKMS von 112 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Marinewerft dürfte das Geschäftsjahr 2025/26 beim Auftragseingang und im operativen Geschäft stark abgeschlossen haben, schrieb Sriram Krishnan in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Die mittelfristigen Wachstumsaussichten hätten weiterhin Luft nach oben. Der jüngste Kursrückgang der Aktie biete eine gute Einstiegsmöglichkeit./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:07 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie
Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 83,90 auf Tradegate (19. Oktober 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 112,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von +33,02 %/+48,46 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 115 Euro
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Der schnelle Euro und die nicht vorhandene Geduldigkeit: