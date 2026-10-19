Deutsche Bank Research hebt Ziel für TKMS auf 115 Euro - 'Buy'

Der schnelle Euro und die nicht vorhandene Geduldigkeit:





Das Problem ist, dass die Mehrheit der Anleger gar keine Anleger mehr sind! Die wenigsten haben noch Geduld und denken langfristig.





Es zählt der schnelle Euro. Wie im Spielcasino. Waren ja auch vorgestern 16 % Gewinn, die man dann schnell mitnehmen will. Eine traumhafte Rendite innerhalb von 24 Stunden! Muss man zugeben…





Diese „Anleger“ stehen aber permanent unter Druck und Stress. Mit denen möchte ich nicht tauschen! Dieser Stress verkürzt die Lebenszeit.

Und die werden auch niemals einen Tenbagger oder mehr erreichen, weil sie schon bei 10-20 % abspringen und der nächsten Sau durchs Dorf hinterher laufen.





Nee, nee nichts für mich!







