ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank hebt Ziel für DHL Group auf 64 Euro - 'Buy'
- Deutsche Bank hebt DHL-Kursziel auf 64 Euro an
- Einstufung für DHL bleibt unverändert auf Buy
- Express lieferte den größten Ebit-Beitrag
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DHL Group nach der Prognoseerhöhung des Logistikkonzerns von 62 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Großteil der über den Erwartungen liegenden Ergebnisentwicklung (Ebit) im dritten Quartal sei auf den Bereich Express entfallen, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:07 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,53 % und einem Kurs von 57,12 auf Tradegate (19. Oktober 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +12,04 %/+17,30 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 64 Euro
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Community Beiträge zu DHL Group - 555200 - DE0005552004
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Die Aktie bleibt im Depot und wird weiterhin Jahr für Jahr gemolken (Stichwort Dividende).