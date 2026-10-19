Continental Aktie fällt auf 67,54€ - 19.10.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Continental Aktie. Sie fällt um -2,92 % auf 67,54€. Der Kursrückgang der Continental Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,85 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,92 % im Minus. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

Continental ist ein Automobilzulieferer mit Fokus auf Reifen, Fahrzeugsicherheit, Assistenzsysteme, Software und Sensorik. Ziel ist sichere, vernetzte und nachhaltige Mobilität. Starke Marktstellung bei Premiumreifen und Fahrerassistenz. Wichtige Konkurrenten: Michelin, Bridgestone, Bosch, ZF. USP: breite Systemkompetenz von Reifen über Elektronik bis Software, starke OE-Beziehungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Continental Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -6,14 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Continental Aktie damit um -2,40 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,01 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Continental um -0,62 % verloren.

Während Continental deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der DAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,52 %.

Continental Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,40 % 1 Monat +0,01 % 3 Monate -6,14 % 1 Jahr +10,82 %

Informationen zur Continental Aktie

Stand: 19.10.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 200 Mio. Continental Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,54 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Pirelli & C.SPA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,12 %.

Die Aktie von Continental erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 4,82 %. Über 5 Jahre lag sie bei -6,45 %, über 10 Jahre bei -7,85 %.

Continental Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Continental Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Continental Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.