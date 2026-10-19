Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 19.10.26
Foto: 472849734
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 19.10.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Amazon Inc,Microsoft Corp.,Apple Inc. (+1,64 %) genz vorne. Gefolgt von Circle Internet Group Inc. [Ordinary Shares - Class A] (+3,55 %), Cisco Systems Inc. (+1,29 %), DAX Performance (-0,52 %), Deutsche Lufthansa AG (-0,62 %).
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Präsentiert von
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Rheinmetall AG
|PL5X40
|0
|DAX Performance
|WA1TBQ
|0
|Deutsche Lufthansa AG
|VD390B
|0
|Circle Internet Group Inc. [Ordinary Shares - Class A]
|HM21N6
|0
|DAX Performance
|VK09NT
|0
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|NASDAQ 100
|PC7UTL
|0
|NASDAQ 100
|PJ7BEP
|0
|Volkswagen AG Vz
|WA5075
|0
|US Tech 100
|PJ9EZ3
|0
|Cisco Systems Inc.
|SX5KV8
|0
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Cell 17 PC
|
Sonstige
|A4AP64
|0
|Amazon Inc,Microsoft Corp.,Apple Inc.
|
Sonstige
|PM99JY
|0
|Heidelberg Materials
|
Sonstige
|BD4WDL
|0
|EURO STOXX Banks EUR (Price)
|
Bonus Garantie
|DB9VXB
|0
|Samsung Electronics (Spons. GDR)
|
Sonstige
|A2UU38
|0
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