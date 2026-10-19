ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für BP auf 550 Pence - 'Hold'
- Jefferies hebt BP-Ziel auf 550 Pence, Hold bleibt
- Markt sieht Chancen nach starkem Bericht weitgehend eingepreist
- Dezember-Termin soll Wachstum und Schuldenabbau verknüpfen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BP von 520 auf 550 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Marktkonsens preise das Aufwärtspotenzial nach dem starken Zwischenbericht schon weitgehend ein, schrieb Mark Wilson in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Anleger honorierten den Schuldenabbau des Ölkonzerns. Die jüngst für Mitte Dezember angekündigte Veranstaltung zur Strategie und zum Ausblick dürfte ein wichtiges Ereignis werden, um die Wachstums- und Ertragsaussichten mit dem Schuldenabbau zu verknüpfen und in den Anlegerfokus zu rücken./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 02:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 02:19 / ET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 7,393 auf Tradegate (19. Oktober 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3332. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,3750GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 700,00GBP was eine Bandbreite von -32,36 %/+9.369,70 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 550 Euro
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