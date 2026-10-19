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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies hebt Ziel für BP auf 550 Pence - 'Hold'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies hebt BP-Ziel auf 550 Pence, Hold bleibt
    • Markt sieht Chancen nach starkem Bericht weitgehend eingepreist
    • Dezember-Termin soll Wachstum und Schuldenabbau verknüpfen
    ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt Ziel für BP auf 550 Pence - 'Hold'
    Foto: Tada Images - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BP von 520 auf 550 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Marktkonsens preise das Aufwärtspotenzial nach dem starken Zwischenbericht schon weitgehend ein, schrieb Mark Wilson in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Anleger honorierten den Schuldenabbau des Ölkonzerns. Die jüngst für Mitte Dezember angekündigte Veranstaltung zur Strategie und zum Ausblick dürfte ein wichtiges Ereignis werden, um die Wachstums- und Ertragsaussichten mit dem Schuldenabbau zu verknüpfen und in den Anlegerfokus zu rücken./rob/gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 02:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 02:19 / ET

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 7,393 auf Tradegate (19. Oktober 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3332. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,3750GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 700,00GBP was eine Bandbreite von -32,36 %/+9.369,70 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 550 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 550,00£, was eine Steigerung von +8784,77% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu BP - 850517 - GB0007980591

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den BP-Kursanstieg über die Marke von 7 auf 7,20 und die Aussicht auf 8. Steigende Diesel- und Gaspreise sowie Risiken für die Energieversorgung durch Angriffe auf Raffinerien und Terminals stehen im Fokus. Der Schuldenabbau in der günstigen Marktlage wird positiv bewertet. Größere Aktienkäufe des Managements werden als möglicher zusätzlicher Kursimpuls gewünscht.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BP eingestellt.

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    dpa-AFX
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