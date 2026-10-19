Jefferies hebt Ziel für BP auf 550 Pence - 'Hold'

Ein weitere Deep Stricke Attack mit Langstreckendrohnen in St. Petersburg.





Neben einer Brücke, großes Ozonlagerhaus und ein Rechenzentrum wurde das Kraftsoffterminal (Raffinate insbesonder Diesel und Benzin)

getroffen (Quelle: YouTube Kanla Denys Davydoy)





Das Feuer des Terminal bzw. Verteilzentrum brannte auf Viedeos lichterloh.





Desweiteren wurde die LNG Ergasstruktur in der Nähe von St. Petersburg attakiert und es wurden weitflächige Brände, durch

FiRMS Satellieten, bestätigt. Da keine Siedlungen in der Nähe sind wurden keine Bilder bzw. Videos gepostet.

Es soll sich um das Terminal Portowaya das Anfang 2026 eröffnet wurde und eine erste Ladung im April 2026 nach

Indien versendet hatt.





(Quelle: YouTube Kanla Denys Davydoy)





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Damit ist der Kampf um LNG eröffnet und wie ich schon mehrfach darauf hingewiesen das zuwenig Gas eingelagert wurde in Deutschland

es möglicherweise zu weiteren Preissteigerung des TTF Future kommen könnte am Montag.





Bei Diesel sehe ich weiter ATH kommen was besonders in den USA zu unangenehmen wirtschaftlichen Konsequenzen führen

könnte.







