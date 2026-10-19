ANALYSE-FLASH
Bernstein senkt Ziel für TKMS auf 115 Euro - 'Outperform'
- Kursziel für TKMS sinkt von 120 auf 115 Euro
- Einstufung für TKMS bleibt auf Outperform
- Marinewerft treibt Kurs, Ebit-Ziel könnte steigen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für TKMS von 120 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate der Marinewerft dürften die Markterwartungen deutlich übertreffen und ein entscheidender Treiber für den Aktienkurs sein, schrieb Adrien Rabier am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbedricht. Er rechnet zudem mit einer Anhebung des mittelfristigen Ergebnisziels (Ebit). Das niedrigere Kursziel begründete der Experte mit seinen reduzierten Liquiditätsannahmen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 05:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 05:22 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie
Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 83,90 auf Tradegate (19. Oktober 2026, 11:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 112,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von +33,17 %/+48,63 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 115 Euro
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