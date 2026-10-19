Mutti zieht solide Bilanz in einer von extremen Wetterbedingungen geprägten Saison (FOTO)

Die Saison, die so früh wie nie zuvor begann, zeigte deutlich, wie stark extreme Wetterbedingungen und der Klimawandel die Lieferkette zunehmend unter Druck setzen.

Hamburg (ots) - Das Unternehmen verarbeitete 775.000 Tonnen Tomaten und konnte Qualität und Produktionskontinuität trotz Erträgen unter dem Fünfjahresdurchschnitt aufrechterhalten.

CEO Francesco Mutti erklärt: "Die Widerstandsfähigkeit der Branche darf nicht von günstigen äußeren Bedingungen abhängen. Es braucht umgehend Investitionen in die Infrastruktur und eine verantwortungsvolle Planung."

Mutti, Europas führende Unternehmensgruppe im Markt für Tomatenprodukte, hat die Tomatensaison 2026 mit soliden und positiven Ergebnissen abgeschlossen. Insgesamt wurden 775.000 Tonnen rohe Tomaten verarbeitet - ein Volumen, das die Fähigkeit des Unternehmens unterstreicht, auch in einem besonders herausfordernden Jahr die operative Kontinuität und seine hohen Qualitätsstandards aufrechtzuerhalten. Mit dem Beginn der Verarbeitung bereits in der ersten Juliwoche - so früh wie nie zuvor - zeigte die Saison 2026 die Widerstandsfähigkeit des Mutti-Modells angesichts der wachsenden Herausforderungen der Branche.

Die klimatische Herausforderung: ein frühes Warnsignal für die Branche

Auch in diesem Jahr war die Saison von extremen Wetterereignissen geprägt - ein deutliches Warnsignal für die Zukunft der italienischen Landwirtschaft. Außergewöhnlich hohe Temperaturen und heftige Hagelstürme beeinträchtigten die Entwicklung der Pflanzen erheblich und führten insbesondere in Norditalien zu Erträgen pro Hektar unterhalb des Fünfjahresdurchschnitts.

Dennoch ermöglichten Muttis enge Verbindung zu den Anbaugebieten und die flexible Organisation der Produktionsstandorte, die Qualität der Endprodukte zu sichern. Süditalien zeigte dabei eine höhere Produktionsresilienz und bei einigen Kulturen eine außergewöhnlich hohe Qualität, insbesondere bei den Tomaten, die für Pelati verwendet werden.

"Aus agronomischer Sicht hat die Saison 2026 bestätigt, dass uns die Klimakrise mit neuen Szenarien konfrontiert, auf die wir bislang noch nicht vollständig vorbereitet sind. Den Beginn der Verarbeitungssaison auf Anfang Juli vorzuverlegen, war eine Reaktion auf die durch die Hitze beschleunigte Reifung, während es in der zweiten Hälfte des Sommers zu einem deutlichen Rückgang der Brix-Werte und niedrigeren Erträgen kam", sagt Massimo Perboni, Director of Agricultural Services bei Mutti SpA.