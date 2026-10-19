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    Das sind die Gründe

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    Mega-Klage abgeschmettert! Uber lässt 13.000 Taxifahrer abblitzen

    Uber erzielt vor Gericht einen wichtigen Sieg: Klagen über 453 Millionen US-Dollar wurden abgewiesen. Für den Fahrdienstvermittler entfällt damit ein hohes Risiko.

    Für Sie zusammengefasst
    Das sind die Gründe - Mega-Klage abgeschmettert! Uber lässt 13.000 Taxifahrer abblitzen
    Foto: Christoph Dernbach/dpa

    Der Fahrdienstvermittler Uber Technologies hat vor einem Londoner Gericht einen wichtigen juristischen Erfolg erzielt. Der High Court wies am Montag zwei miteinander verbundene Klagen mit einem Gesamtvolumen von rund 340 Millionen britischen Pfund (453 Millionen US-Dollar) ab. Damit bleibt dem US-Konzern vorerst eine potenziell kostspielige Auseinandersetzung mit Tausenden Londoner Taxifahrern erspart. Das berichtet Reuters.

    Die Vorwürfe reichen bis in die Anfangszeit von Uber in London zurück. Rund 13.000 Fahrer der traditionellen schwarzen Londoner Taxis, der sogenannten Black Cabs, warfen dem Unternehmen vor, sich seine Betriebsgenehmigung durch irreführende Angaben gegenüber der Verkehrsbehörde Transport for London (TfL) erschlichen zu haben. Uber habe sein Geschäftsmodell falsch dargestellt und sich dadurch einen unrechtmäßigen Wettbewerbsvorteil verschafft.

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    340 Millionen Pfund standen auf dem Spiel

    Wie aus früheren Gerichtsunterlagen hervorgeht, verlangten die Taxifahrer rund 199,4 Millionen Pfund Schadenersatz. Weitere 141 Millionen Pfund entfielen auf Ansprüche der ehemaligen Fahrdienstunternehmen Kabbee und Iride. Im Zentrum stand Ubers Geschäftstätigkeit zwischen 2012 und März 2018. Die Kläger argumentierten, Uber habe durch seine angeblich unrechtmäßig erlangte Lizenz Fahrgäste gewonnen und etablierte Wettbewerber unterboten. Uber bestritt die Anschuldigungen und verwies auf die sechsjährige Verjährungsfrist. Die Klagen waren erst im Mai beziehungsweise Juni 2024 eingereicht worden. Die Kläger versuchten, sich auf eine gesetzliche Ausnahme für mutmaßlich verschleierte Vorgänge zu berufen. Mit der nun bekannt gewordenen Entscheidung hat sich Uber erfolgreich gegen die Ansprüche gewehrt. Die vollständige schriftliche Urteilsbegründung lag zunächst nicht vor.

    Für Uber ist die Entscheidung finanziell eine Entlastung. Ein potenzielles Schadenersatzrisiko von umgerechnet 453 Millionen US-Dollar fällt vorerst weg. Allerdings handelt es sich nicht um einen zusätzlichen Gewinn, sondern um die Abwehr möglicher Zahlungsverpflichtungen. Ob die Kläger Rechtsmittel einlegen, bleibt abzuwarten. Aus Anlegersicht beseitigt der Richterspruch damit einen Unsicherheitsfaktor. Gleichzeitig zeigt der Fall, wie stark Ubers Geschäftsmodell weiterhin von regulatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen abhängig ist.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 62,53EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 12:25 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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