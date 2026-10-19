Europäischer Gaspreis steigt auf höchsten Stand seit Ende 2022

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Preis für europäisches Erdgas hat den Höhenflug fortgesetzt und ein weiteres Mehrjahreshoch erreicht. Der richtungweisende Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat stieg am Montag an der Börse in Amsterdam auf 89,57 Euro je Megawattstunde (MWh). Das waren etwa zwei Prozent mehr als am Freitag und der höchste Stand seit Ende 2022. Zuletzt hat der Gaspreis mehrfach mehrjährige Höchststände erreicht.

Als wesentlicher Preistreiber gelten Angriffe auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus und auch das verstärkte Auffüllen der Gasspeicher vor dem Winter. Zuletzt hatte die britische Marine gemeldete, dass zwei Tanker im Persischen Golf getroffen wurden. In den vergangenen Tagen wurden mehrfach Handelsschiffe angegriffen und damit der Transport von wichtigen Energierohstoffen aus den Fördergebieten aus dem Persischen Golf durch die Straße von Hormus erschwert.