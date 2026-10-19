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    Sanofi baut neue Insulinfabrik in Frankfurt für zwei Milliarden

    Für Sie zusammengefasst
    • Sanofi baut neue Insulinanlage für zwei Milliarden Euro
    • Anlage sichert Insulinversorgung und Tausende Jobs
    • Ab 2032 gehört sie zu Europas größten Insulinwerken
    Sanofi baut neue Insulinfabrik in Frankfurt für zwei Milliarden
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Großprojekt für die Insulin-Versorgung in Europa: Der Pharmakonzern Sanofi hat in Frankfurt mit dem Bau einer neuen Insulinanlage begonnen, für die das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris rund zwei Milliarden Euro investiert. Die neue Fabrik soll eine bestehende Insulinanlage ersetzen, die Versorgung für Diabetiker in Deutschland und Europa krisenfest machen sowie Tausende Jobs sichern.

    Die neue Anlage entsteht auf 36.000 Quadratmetern - etwa fünf Fußballfelder groß - soll den höchsten Standards entsprechen und Künstliche Intelligenz nutzen. Nach Inbetriebnahme 2032 werde die Anlage zu den größten Produktionsstätten für Insulin in Europa gehören und sei entscheidend für Sanofis globales Insulin-Versorgungsnetzwerk, erklärte der Konzern.

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    "Millionen Menschen weltweit sind täglich auf Insulin angewiesen", sagte Vorstandschefin Belen Garijo beim Spatenstich im Frankfurter Industriepark Höchst. In der Corona-Pandemie habe man erlebt, wie verletzlich die medizinische Versorgung sei. "Mit dieser neuen Anlage investieren wir in die nächste Generation der Insulinproduktion in Europa."

    "Damit stärken wir die europäische Souveränität"

    Sanofi hatte den Bau der Insulinanlage 2024 angekündigt. Im September gab die EU-Kommission grünes Licht für staatliche Beihilfen von 400 Millionen Euro, die der Bund, das Land Hessen und die Stadt Frankfurt gewähren. In der neuen Anlage von Sanofi sollen nach früheren Angaben zunächst jährlich mindestens 1,1 Tonnen Insulin hergestellt werden. Sanofi muss zudem eine Tonne pharmazeutischer Insulinwirkstoffe bevorraten und im Fall eines Engpasses bei der Insulin-Versorgung die europäischen Märkte bevorzugt versorgen.

    Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) sagte, mit der neuen Insulinfabrik leiste Sanofi einen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Europa. "Damit stärken wir die europäische Souveränität und verringern Abhängigkeiten von Drittstaaten."

    Wichtig für Diabetiker

    Bei Menschen mit Diabetes mellitus ist der Blutzuckerspiegel erhöht. Das Hormon Insulin sorgt dafür, dass Glukose aus dem Blut in die Körperzellen aufgenommen werden kann.

    Diabetes ist eine Volkskrankheit: Weltweit sind laut Sanofi mehr als 500 Millionen Menschen betroffen, die Zahl könne bis 2050 auf 800 Millionen steigen. Ohne staatliche Beihilfen würde Sanofi nach früheren EU-Angaben seinen deutschen Standort schließen. Es sei die einzige Produktionsstätte für Humaninsulin im Europäischen Wirtschaftsraum und eine von nur zwei Insulin-Produktionsstätten dort - die übrige wird vom Pharmakonzern Novo Nordisk in Dänemark betrieben.

    Insulinproduktion sichert Tausende Jobs

    Für den Standort Frankfurt ist die traditionsreiche Insulinproduktion enorm wichtig: Mehr als 4.000 der 6.500 Arbeitsplätze bei Sanofi in Frankfurt-Höchst hängen daran. Von dort aus werden rund 15 Millionen Patienten in etwa 80 Ländern mit Insulinprodukten versorgt. Sanofi in Frankfurt deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab - von der Wirkstoffherstellung über die Abfüllung und die Fertigung von Pens und Autoinjektoren bis zur Verpackung.

    Die Investition von Sanofi sei "ein extrem wichtiges Signal für uns als Pharma- und Industriestandort Frankfurt", sagte Oberbürgermeister Mike Josef (SPD). "Die Stadt Frankfurt wird dieses Projekt mit allen Kräften weiterhin unterstützen."/als/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 71,44 auf Tradegate (19. Oktober 2026, 12:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 277,38DKK. Von den letzten 8 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 332,00DKK was eine Bandbreite von +553,69 %/+864,56 % bedeutet.





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