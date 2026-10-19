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    WESCAN GOLDFIELDS IDENTIFIZIERT SICHTBARES GOLD IM MUNRO LAKE UND SCHLIESST MAGNETISCHE UAV-UNTERSUCHUNG AB

    /NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENAGENTUREN BESTIMMT/

    Highlights:

    • Sichtbares Gold wurde in einer Quarzader an der Oberfläche im North Vein Target in der Südostzone des Munro Lake-Projekts identifiziert
    • Die Hauptader ist über eine Streichlänge von 25 Metern freigelegt, und das Adersystem ist an der Oberfläche etwa 3 Meter breit
    • Die Analyseergebnisse stehen noch aus, und das Unternehmen wird Schlitzproben über die gesamte Ader hinweg entnehmen
    • Die Ader war das ursprüngliche Ziel der Bohrung EXML-002 aus dem Jahr 2013. Es wird angenommen, dass sie verfehlt wurde, da die Bohrung in Richtung des Einfallens durchgeführt wurde, ohne das Einfallen der Ader zu berücksichtigen. In tieferen Abschnitten der Bohrung durchteufte EXML-002 eine zweite, parallele Ader mit einem Goldgehalt von 67,1 g/t über 1,00 Meter ab einer Tiefe von 167,70 Metern
    • Derzeit werden Diamantbohrungen durchgeführt, um die Ader zu testen. Die Bohrungen sind auf die kürzlich kartierte, interpretierte durchschnittliche Neigung der Ader von 63° in Richtung 165° (Süd-Südost) ausgerichtet
    • UAV-Magnetfeldmessung abgeschlossen: 553,5 Linienkilometer wurden mit einem Linienabstand von 30 Metern überflogen, wobei der vollständig verarbeitete Datensatz für das gesamte Untersuchungsgebiet eingeholt wurde
    • Ein schmales relatives magnetisches Hoch erstreckt sich über etwa einen Kilometer entlang des mineralisierten Trends durch die Zielgebiete North Vein und South Vein und korreliert gut mit historischen goldhaltigen Stichproben*. Es wird zur Steuerung von Bohrungen und geologischen Kartierungen entlang des Trends verwendet
    • Munro Lake liegt 7 Kilometer nordöstlich des Seabee-Minen- und Aufbereitungskomplexes von SSR Mining, des einzigen produzierenden Goldbetriebs in Saskatchewan**

    SASKATOON, SK, 19. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Wescan Goldfields Inc. (TSXV: WGF) (FSE: W17A) („Wescan" oder das „Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass sichtbares Gold (Abbildung 1) in einer an der Oberfläche freiliegenden Quarzader im North Vein Target in der Südostzone des zu 100 % unternehmenseigenen Munro Lake-Projekts im Norden von Saskatchewan identifiziert wurde und dass die magnetische UAV-Vermessung des Projekts abgeschlossen ist. Derzeit wird die Ader im Rahmen des Diamantbohrprogramms der Phase 1 des Unternehmens durch Bohrungen erprobt (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 5. Oktober 2026).

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    WESCAN GOLDFIELDS IDENTIFIZIERT SICHTBARES GOLD IM MUNRO LAKE UND SCHLIESST MAGNETISCHE UAV-UNTERSUCHUNG AB /NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENAGENTUREN BESTIMMT/Highlights:Sichtbares Gold wurde in einer Quarzader an der Oberfläche im North Vein Target in der Südostzone des Munro Lake-Projekts …
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