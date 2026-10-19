JEFFERIES stuft Totalenergies auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Totalenergies von 88 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen der Indikatoren für ein sehr starkes Raffineriegeschäft des Ölkonzerns im dritten Quartal habe er seine diesbezügliche Schätzung für das bereinigte Nettoergebnis auf über 9 Milliarden US-Dollar angehoben, schrieb Mark Wilson in einem am Sonntag vorliegenden Ausblick. Damit liege er immer noch 11 Prozent über den gestiegenen Konsensprognosen./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 81,04EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 12:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Mark Wilson
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 88
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Mark Wilson
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 88
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