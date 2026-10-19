JEFFERIES stuft Totalenergies auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Totalenergies von 88 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen der Indikatoren für ein sehr starkes Raffineriegeschäft des Ölkonzerns im dritten Quartal habe er seine diesbezügliche Schätzung für das bereinigte Nettoergebnis auf über 9 Milliarden US-Dollar angehoben, schrieb Mark Wilson in einem am Sonntag vorliegenden Ausblick. Damit liege er immer noch 11 Prozent über den gestiegenen Konsensprognosen./rob/gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 81,04EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 12:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Mark Wilson

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 88

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 90,00 € , was eine Steigerung von +11,51% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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