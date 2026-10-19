ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Totalenergies auf 90 Euro - 'Buy'
- Jefferies hebt TotalEnergies-Kursziel auf 90 Euro
- Starkes Raffineriegeschäft im dritten Quartal
- Nettoergebnis soll über neun Milliarden Dollar sein
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Totalenergies von 88 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen der Indikatoren für ein sehr starkes Raffineriegeschäft des Ölkonzerns im dritten Quartal habe er seine diesbezügliche Schätzung für das bereinigte Nettoergebnis auf über 9 Milliarden US-Dollar angehoben, schrieb Mark Wilson in einem am Sonntag vorliegenden Ausblick. Damit liege er immer noch 11 Prozent über den gestiegenen Konsensprognosen./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TotalEnergies Aktie
Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 81,03 auf Tradegate (19. Oktober 2026, 12:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TotalEnergies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
TotalEnergies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0461. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +5,17 %/+11,36 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 90 Euro
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Community Beiträge zu TotalEnergies - 850727 - FR0000120271
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Ich bin bei der DKB und das funktioniert bestens
Genau. Ich kenne Arbeitnehmer die brauchen in der Woche 100 € und wieviel jetzt.
Dies wirkt sich erst bei der Steuererklärung aus.
Daran sieht man, dass Lk keine Ahnung von Finanzen hat!!
Wen die aktuelle Lage persönlich nicht trifft sind Politiker und Dienstwagenfahrer.