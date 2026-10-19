Jefferies hebt Ziel für Totalenergies auf 90 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TotalEnergies Aktie

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 81,03 auf Tradegate (19. Oktober 2026, 12:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TotalEnergies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

TotalEnergies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0461. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4900 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +5,17 %/+11,36 % bedeutet.