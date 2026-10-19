BARCLAYS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 356 auf 326 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Positive Überraschungen und steigende Konzernziele könnten die negative Stimmung angesichts der PTC-Übernahme momentan nicht ändern, schrieb George Featherstone am Freitag./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 13:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 13:31 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 249,6EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 12:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: George Featherstone

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 326

Kursziel alt: 356

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 326,00 € , was eine Steigerung von +28,70% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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