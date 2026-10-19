BARCLAYS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 356 auf 326 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Positive Überraschungen und steigende Konzernziele könnten die negative Stimmung angesichts der PTC-Übernahme momentan nicht ändern, schrieb George Featherstone am Freitag./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 13:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 13:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 13:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 13:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 249,6EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 12:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: George Featherstone
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 326
Kursziel alt: 356
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: George Featherstone
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 326
Kursziel alt: 356
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte