Bald fallende Ölpreise? Mega-bullish für diese Aktie!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – Royal Caribbean

Zwei Wochen vor den US-Zwischenwahlen sind Präsident Donald Trump und die Republikaner dringend auf Erfolge angewiesen. Prognosemodelle deuten derzeit auf einen Führungswechsel sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus hin, denn die Unzufriedenheit mit der Amtsführung ist angesichts explodierender Energie- und Lebenshaltungskosten groß.

Der vor seiner Wiederwahl versprochene wirtschaftliche Aufschwung stellt sich nur für die eichsten und ohnehin wohlsituierten US-Amerikanerinnen und -Amerikaner, nicht aber für den Rest der Bevölkerung ein. Dementsprechend schlecht ist die Stimmung im Land. Um das Ruder in letzter Sekunde noch herumzureißen, bemüht sich Donald Trump wenigstens bei den Treibstoffkosten um Entlastungen. Nach einer umstrittenen Diesellieferung aus Russland wird nun über eine Lockerung der strengen Wirtschaftssanktionen diskutiert.

Fällt der Ölpreis, könnten vor allem Kreuzfahrtanbieter profitieren

Das entfremdet zwar die europäischen Verbündeten und insbesondere die Ukraine, welche damit strategisch vor den Bus geworfen wird, doch bei den explodierenden Öl-, Benzin- und Dieselpreisen könnte ein verbessertes Weltmarktangebot zu fallenden Preisen führen – auch wenn die Spannungen im Nahen Osten anhalten sollten.

Neben verbesserten Zustimmungswerten könnte das vor allem zu einer Rallye bei Werten führen, die von hohen Treibstoffkosten besonders stark belastet sind. Dazu gehören neben Luftfahrtgesellschaften, Speditionen und Reedereien auch Kreuzschifffahrtgesellschaften wie Royal Caribbean. Für diese sind fallende Ölpreise ein unmittelbarer Hebel für die Margen- und Gewinnentwicklung.

Royal Caribbean Chartsignale

Übergeordneter Aufwärtstrend: Die Aktie befindet sich nach einem Bärenmarkttief 2022 in einer mehrjährigen Anstiegsbewegung sowie einer Flaggenformation.

Die Aktie befindet sich nach einem Bärenmarkttief 2022 in einer mehrjährigen Anstiegsbewegung sowie einer Flaggenformation. V-Erholung: In den vergangenen Wochen hat sich die Konsolidierung verschärft, doch den Bullen ist ein überzeugender Konter gelungen.

In den vergangenen Wochen hat sich die Konsolidierung verschärft, doch den Bullen ist ein überzeugender Konter gelungen. Erste Kaufsignale: Mit dem Vorzeichenwechsel im Trendstärkeindikator MACD sowie dem Überwinden der 50-Tage-Linie liegen erste Kaufsignale vor.

Mit dem Vorzeichenwechsel im Trendstärkeindikator MACD sowie dem Überwinden der 50-Tage-Linie liegen erste Kaufsignale vor. Chance auf Anschlussrallye: Royal Caribbean handelt mit der Chance auf einen Anstieg zur Abwärtstrendoberkante. Darüber winken neue Allzeithochs.

Quelle: Eigene Darstellung, abgebildeter Zeitraum: 19.10.2021 bis 19.10.2026

Bitte beachten Sie: Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Außerdem kann die Rendite infolge von Wechselkursschwankungen kleiner oder größer als die Basiswertentwicklung ausfallen.

Leinen los für Royal Caribbean?

Für Tourismusanbieter waren die vergangenen Jahre angesichts der Corona-Pandemie, explodierenden Lebenshaltungskosten und politische Unsicherheit von großen Herausforderungen geprägt. Vor allem kapitalintensive Geschäftsmodelle, wie die Anbieter von Kreuzfahrten, gerieten in schwieriges Fahrwasser – doch eine anhaltend hohe Nachfrage nach Reisen, nicht zuletzt aufgrund des sogenannten „Rache-Tourismus“, hat den Unternehmen und ihren Anlegerinnen und Anlegern anhaltend hohe Gewinne beschert.

Erneut unter Druck geraten ist die Branche dann im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg, der für einen sprunghaften Anstieg der Treibstoffkosten einerseits und unterbrochene Schifffahrtswege in der auch touristisch zunehmend wichtigen Golf-Region andererseits gesorgt hat. Zwar sichern sich Kreuzfahrtgesellschaften aufwändig gegen Schwankungen bei Treibstoffpreisen ab und verfügen hierzu über eigene Trading Desks, doch kostenseitig ist Schiffsdiesel einer der größten Ausgabenposten. Das hat die Margen zuletzt deutlich geschmälert. Dementsprechend mussten Investoren ihre Gewinnerwartungen anpassen, was zu empfindlichen Kursverlusten geführt hat.

Für das gewinnseitig gegenwärtig wachstumsstärkste Unternehmen Royal Caribbean ging es gegenüber dem Jahresauftakt mit 0,4 Prozent jedoch vergleichsweise moderat bergab. Deutlich härter hat es die Mitbewerber Carnival, Norwegian Cruise Line und TUI getroffen, deren Papiere zwischen 15,2 und 32,6 Prozent eingebüßt haben und die charttechnisch in einer dementsprechend schlechten Verfassung sind.

Trotz hoher Ölpreise ist Royal Caribbean auf Kurs

Dass sich Royal Caribbean so gut halten konnte, ist der operativ zufriedenstellenden Entwicklung zu verdanken. Trotz stark gestiegener Treibstoffkosten blieb die Ertragslage weitestgehend stabil. Im Juni-Quartal lag der operative Gewinn bei 1,308 Milliarden US-Dollar nach 1,333 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Höhere Dieselpreise konnten durch anhaltendes Umsatzwachstum wettgemacht werden.

Auch für das Gesamtjahr ist Royal Caribbean auf Kurs, sowohl seinen operativen als auch seinen Nettogewinn erneut zu verbessern und somit den Corona-Einbruch endgültig wettzumachen. Von Konsumzurückhaltung durch hohe Lebenshaltungskosten ist das Unternehmen insofern nicht betroffen, als dass es ohnehin überdurchschnittlich einkommensstarke Kundengruppen bedient.

Während damit weiteres Wachstum in Aussicht ist, könnten fallende Öl- und Treibstoffpreise für einen zusätzlichen Schub auf der Ertragsseite sorgen, was die Aktie nach den zuletzt anhaltenden Kursverlusten noch attraktiver machen würde.

Aktie korrigiert, aber bullishes Setup

Charttechnisch handelt die Aktie nach dem Corona-Crash und einem Bärenmarkttief im Herbst 2022 in einem mehrjährigen Aufwärtstrend mit anhaltend hoher Dynamik, welcher die über dem Branchendurchschnitt liegende Geschäftsentwicklung widerspiegelt.

Nach Kursverlusten, beginnend vor rund einem Jahr, hat sich ein moderater Abwärtstrend ergeben, der jedoch alle Anzeichen einer Flagge trägt. Sollte Royal Caribbean mittelfristig nach oben ausbrechen, dürfte sich daher wieder der übergeordnete Aufwärtstrend durchsetzen. Noch gibt es hierfür aber einige technische Hürden zu überwinden.

Mit dem jüngst erfolgten Sprung über die 50-Tage-Linie wurde ein erster Schritt gemacht, jetzt muss mit dem Überwinden der 200-Tage-Linie ein weiterer erfolgen. Hierfür liefern vor allem die technischen Indikatoren Rückenwind, nachdem sich diese zuletzt von überverkauften Niveaus erholt haben. Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist kurzfristig nach einer V-Erholung der Aktie zwar überkauft, was eine mehrtägige Konsolidierung nach sich ziehen könnte, der Vorzeichenwechsel im MACD verspricht aber auch ohne zeitnah fallende Ölpreise die Aussicht auf weiter steigende Kurse. Das moderat bullishe Setup sollte für alle Kurse oberhalb von 250 US-Dollar sowie der Abwärtstrendunterkante aktiv bleiben.

Viel Substanz für überschaubares Geld

Die Korrektur der vergangenen Monate hat zu einer Kompression der Bewertungsvielfachen geführt, sodass Royal Caribbean jetzt unter dem Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre gehandelt wird. Gegenüber den Mitbewerbern Carnival und Norwegian Cruise Line ist das Papier zwar etwas teurer, dafür gibt es jedoch gute Gründe.

Für 2026 steht ein KGVe von 15,6 zu Buche, das im kommenden Geschäftsjahr auf 13,6 sinken soll – die historische Norm liegt bei knapp 17, während Carnival und Norwegian Cruise Line mit Gewinnvielfachen von 11,4 und 9,7 bewertet sind. Dafür aber kann Royal Caribbean beim Gewinnwachstum glänzen, hier ist das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) mit 0,92 besonders günstig bewertet, während die Konkurrenten auf 1,07 und 4,41 kommen. Außerdem hat Royal Caribbean mit 2,2 Prozent die gegenwärtig höchste Dividendenrendite zu bieten, die außerdem durch eine Cashflow-Rendite von knapp 10 Prozent gut gedeckt ist.

Dass Royal Caribbean aber auch hier etwas schlechter abschneidet und mit einem höheren Kurs-Cashflow-Verhältnis gehandelt wird, erklärt sich vor allem durch die nachhaltigere Unternehmensbilanz. Mit zweistelligen Milliardensummen sind zwar alle drei Konzerne verschuldet – bei Royal Caribbean steht eine Nettoverschuldung von 22,6 Milliarden US-Dollar in den Büchern – doch im Verhältnis zum EBITDA weist Royal Caribbean gemeinsam mit Carnival den niedrigsten Verschuldungsgrad (3,3) auf. Norwegian Cruise Line ist mit 6,1 dagegen gefährlich hoch verschuldet.

Wall Street mit (fast) eindeutigem Urteil

Unter den großen Kreuzschifffahrtsgesellschaften genießt die Aktie von Royal Caribbean unter Analystinnen und Analysten das gegenwärtig größte Vertrauen. Bei insgesamt 29 Einschätzungen kommt das Papier 19 Mal auf „Kaufen“ sowie 4 Mal auf „Übergewichten“. Dem stehen lediglich 6 neutrale Bewertungen gegenüber, Empfehlungen zum „Reduzieren“ oder „Verkaufen“ liegen hingegen keine vor, woraus sich eine Bewertung mit „Kaufen“ ergibt.

Der faire Wert der Anteile wird im Mittel mit 350,63 US-Dollar veranschlagt, das entspricht gegenüber dem Schlusskurs von vergangener Woche einer Upside von 26,3 Prozent und impliziert eine Rückkehr in Richtung der bisherigen Rekordnotierungen. Die Spanne der Kursziele reicht von 262,00 US-Dollar (-5,6 Prozent) auf der Unterseite bis 425,00 US-Dollar auf der Oberseite (+53,1 Prozent).

Royal Caribbean auf einen Blick

ISIN: LR0008862868

LR0008862868 Börsenwert: 74,3 Milliarden US-Dollar

74,3 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 2,2 Prozent

2,2 Prozent KGVe 2026: 15,6

15,6 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren.

Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr.

Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.

Bei den vorliegend dargestellten Informationen handelt es sich um eine Werbemitteilung, die nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit einer Finanzanalyse genügt bzw. nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt wurde und auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen unterliegt.

Die angebotenen Beiträge stellen weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar, weil sie die persönlichen Verhältnisse des Kunden nicht berücksichtigen. Sie dienen lediglich Ihrer Information und der Unterstützung Ihrer selbständigen Anlageentscheidung.

Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG ist grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden und ein Totalverlust des investierten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Anleger sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinanderzusetzen.



