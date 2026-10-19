Tractor Supply Aktie unter Verkaufsdruck - 19.10.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Tractor Supply Aktie. Mit einer Performance von -2,45 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem Plus von +0,87 % am Vortag kommt es heute bei Tractor Supply zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -2,45 %. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

Tractor Supply ist US-Fachhändler für ländliche Lebensstile. Sortiment: Tierfutter, Agrarbedarf, Werkzeuge, Kleidung, Garten- und Heimwerkerprodukte, Services wie Click-&-Collect. Starke Präsenz in ländlichen Regionen, führend im Nischenmarkt „rural lifestyle“. Wichtige Wettbewerber: Home Depot, Lowe’s, Walmart, lokale Farm- und Ranch-Stores. USP: fokussierte Landkundschaft, breite Tier- und Farmkompetenz, Community-orientierte Standorte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Tractor Supply-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +9,69 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Tractor Supply Aktie damit um -2,50 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,76 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Tractor Supply einen Rückgang von -32,11 %.

Während Tractor Supply deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,57 %.

Tractor Supply Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,50 % 1 Monat +4,76 % 3 Monate +9,69 % 1 Jahr -37,96 %

Informationen zur Tractor Supply Aktie

Stand: 19.10.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 521 Mio. Tractor Supply Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,61 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Tractor Supply

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,57 %. The Home Depot notiert im Minus, mit -0,18 %. Lowe's Companies notiert im Plus, mit +0,97 %. Walmart verliert -0,32 %

Die Aktie von Tractor Supply erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -8,88 %. Über 5 Jahre lag sie bei -3,24 %, über 10 Jahre bei 9,28 %.

Lohnt sich ein Investment in die Tractor Supply Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Tractor Supply Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Tractor Supply Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.