Silberpreis im Höhenflug +1,20 % auf 57,65 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 23,27565USD. Heute steht er bei 57,65USD. Das Investment wäre auf 12.385,0USD gewachsen – eine Steigerung von +147,70 %.

Bullen dominieren den Handel: Silber legtzu und notiert bei 57,65. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Rückgang von Silber in den Bereich 55–62 US-Dollar und mögliche Auslöser einer Trendwende: Anleihemarkt, Fed-Politik und Carry-Trade-Auflösungen. Diskutiert werden HSBC-Prognosen von 70 Dollar für 2026, 64 für 2027 und 52 für 2029. Weitere Themen sind das Gold-Silber-Verhältnis als Kaufsignal, physisches Silber zum Werterhalt sowie das Verhältnis von Derivatehandel und physischem Markt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.