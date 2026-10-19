Wichtiger Durchbruch für Eli Lilly? Diese Studiendaten machen Hoffnung

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly meldet positive Studiendaten für sein Medikament Omvoh. Bei Kindern und Jugendlichen mit mittelschwerer bis schwerer Colitis ulcerosa erreichte der Wirkstoff in einer Phase-III-Studie das primäre Studienziel. Die Ergebnisse könnten den Weg für eine Zulassung bei jüngeren Patienten ebnen und Lilly ein zusätzliches Marktpotenzial eröffnen. Colitis ulcerosa ist eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung, bei der die Schleimhaut des Dick- und Enddarms dauerhaft entzündet ist.

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In der Phase-III-Studie SHINE-2 untersuchte Lilly den Wirkstoff Mirikizumab bei Kindern und Jugendlichen mit Colitis ulcerosa im Alter von 6 bis 17 Jahren. Nach 12 Wochen zeigten 81 Prozent der Teilnehmer ein klinisches Ansprechen auf die Einleitungsbehandlung. Von diesen Patienten erreichte die Hälfte nach 52 Wochen eine klinische Remission. Damit erfüllte die Studie ihren primären Endpunkt.

Auch bei weiteren Messgrößen erzielte das Medikament positive Ergebnisse. 71,2 Prozent der Patienten erreichten nach einem Jahr eine symptomatische Remission. Bei 50 Prozent lag eine klinische Remission ohne Kortikosteroide und ohne Operation vor. Bei 53,8 Prozent verbesserte sich zudem der endoskopische Befund.

Die Ergebnisse stellte Lilly am 19. Oktober auf der Fachkonferenz United European Gastroenterology Week 2026 vor. Nach Unternehmensangaben ist Omvoh der erste Hemmstoff der Interleukin-23-Untergruppe IL-23p19, für den entsprechende Phase-III-Daten über einem Jahr bei Kindern und Jugendlichen mit Colitis ulcerosa vorliegen.

Lilly strebt Ausweitung der Zulassung an

Bislang ist Omvoh für Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer Colitis ulcerosa sowie Morbus Crohn zugelassen. Für Kinder und Jugendliche ist die Sicherheit und Wirksamkeit des Medikaments noch nicht abschließend bestätigt.

Lilly will die neuen Studiendaten bei Zulassungsbehörden weltweit einreichen, um eine Erweiterung der Zulassung zu erreichen. Bei einer Genehmigung wäre Omvoh laut Unternehmen der erste IL-23p19-Hemmer mit einer entsprechenden Indikation für junge Patienten.

"Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit den Zulassungsbehörden daran zu arbeiten, Omvoh möglicherweise für Kinder und Jugendliche mit dieser Erkrankung verfügbar zu machen", erklärte Mark Genovese, Leiter der Immunologieentwicklung bei Lilly.

Hoher medizinischer Bedarf

Colitis ulcerosa kann unter anderem Bauchschmerzen und starken Stuhldrang auslösen. Nach Angaben von Lilly sind in den Vereinigten Staaten mehr als 26.000 Kinder und Jugendliche betroffen. Erkrankungen, die bereits im Kindesalter beginnen, verlaufen häufig schwerer als bei Erwachsenen.

Besonders relevant sind die Ergebnisse für Patienten, bei denen bisherige Therapien nicht ausreichend gewirkt haben. 54 Prozent der Studienteilnehmer hatten bereits erfolglose Behandlungen mit Biologika hinter sich.

Auch das Sicherheitsprofil fiel laut Lilly insgesamt erwartungsgemäß aus. Bis zur 52. Woche traten bei vier Patienten schwerwiegende unerwünschte Ereignisse auf. Keines davon wurde mit der Behandlung in Verbindung gebracht. Neue Sicherheitssignale wurden nicht festgestellt.

Die Ergebnisse liefern Lilly eine Grundlage für die angestrebte Zulassungserweiterung. Ob die Behörden Omvoh für Kinder und Jugendliche freigeben, bleibt jedoch offen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 1.113EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 14:10 Uhr) gehandelt.

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