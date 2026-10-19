Coface Deutschland / Coface baut Management-Team in Nordeuropa aus: Dr. ...

Als Regional Communications Director verantwortet Dr. Annette Peitz Orzeszko künftig die gesamte interne und externe Unternehmens- und Marketingkommunikation sowie die Leadgenerierung in Nordeuropa. Peitz Orzeszko ist bereits seit 2011 für Coface tätig und übernahm 2014 die Leitung der Kommunikationsabteilung von Coface in Deutschland. Seit 2019 verantwortet sie zusätzlich die Kommunikation und das Direktmarketing in der Region Nordeuropa. In dieser Rolle etablierte sie unter anderem die digitale Leadgenerierung und baute spezialisierte Marketing- und Kommunikationsfunktionen für verschiedene Geschäftsbereiche auf.

Coface baut Management-Team in Nordeuropa aus: Dr. Annette Peitz Orzeszko und Jola Shuli rücken auf (FOTO) Mainz (ots) - Der internationale Kreditversicherer Coface baut seine Organisationsstruktur aus: Dr. Annette Peitz Orzeszko und Jola Shuli haben neue Führungspositionen übernommen und sind Teil des Executive Committees in der Region Nordeuropa, zu der Deutschland, die Niederlande und die nordischen Länder zählen. Mit beiden Ernennungen stärkt Coface die Bereiche Kommunikation, Leadgenerierung, Produktmanagement und Digitalisierung und schafft die Voraussetzungen, um Kunden bei der Absicherung von Risiken und der Erschließung neuer Geschäftschancen noch besser zu unterstützen.

"Dr. Annette Peitz Orzeszko verfügt über ein tiefes Verständnis unserer Märkte, unserer Kunden und unseres Geschäfts. Mit ihrer langjährigen Erfahrung wird sie die Weiterentwicklung unserer Kommunikations- und Wachstumsstrategie maßgeblich vorantreiben und wichtige Impulse für die Positionierung unserer Marke sowie die Erschließung neuer Geschäftschancen setzen", sagt Christian Stoffel, CEO Northern Europe bei Coface.



Ebenfalls neu ins Management-Team berufen wurde Jola Shuli. Als Regional Marketing Director übernimmt sie die Verantwortung für das Produkt-, Schnittstellen- und Innovationsmanagement. Dabei wird sie die Weiterentwicklung digitaler Lösungen sowie die Harmonisierung von Produkten und Kundenangeboten über verschiedene Geschäftsbereiche hinweg vorantreiben. Jola Shuli ist seit 2018 für die Coface-Gruppe tätig und verantwortete bereits internationale Projekte rund um Pricing, Prozessoptimierung und die Produktentwicklung. Zuletzt leitete sie strategische Kunden- und Transformationsprojekte in Nordeuropa.

"Jola Shuli vereint technologische Expertise, Kundenorientierung und strategischen Weitblick. Mit ihrer Erfahrung in den Bereichen Data Science, Produktentwicklung und Prozessmanagement wird sie die Digitalisierung unserer Lösungen weiter vorantreiben und neue Wachstumspotenziale für unsere Kunden und für Coface erschließen", erklärt Christian Stoffel.



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Coface zählt seit mehr als 100 Jahren zu den weltweit führenden Unternehmen im Kredit- und Risikomanagement und unterstützt Firmen dabei, in einem unsicheren und dynamischen Umfeld erfolgreich zu sein und zu wachsen. Unabhängig von Größe, Standort oder Branche bietet Coface ihren 100.000 Kunden in rund 200 Märkten umfassende Lösungen an: Warenkreditversicherung, Wirtschaftsauskünfte, Inkasso, Absicherung von Einzelrisiken, Bürgschaften, Factoring.

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