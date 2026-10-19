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    Vonovia

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    Vergesellschaftung in geplanter Form nicht machbar

    Für Sie zusammengefasst
    • Vonovia hält den Plan vor Gericht für verfassungswidrig
    • Vergesellschaftung ab 10.000 Wohnungen geplant
    • Gesetz 2028 geplant, Entschädigung bis 16 Milliarden
    Vonovia - Vergesellschaftung in geplanter Form nicht machbar
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Linke, Grüne und SPD haben sich bei ihren Sondierungsgesprächen in Berlin auf einen vorläufigen Fahrplan für die Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne verständigt - aus Sicht des Immobilienkonzerns Vonovia wird dieser vor Gericht nicht standhalten. "Das Sondierungsergebnis ändert nichts an unserer Haltung", teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. "Wir sind überzeugt, dass eine Vergesellschaftung in der vorgelegten und geplanten Art und Weise verfassungswidrig ist und einer gerichtlichen Überprüfung nicht standhalten würde."

    Um den Wohnungsmangel zu überwinden, brauche es erhebliche private Investitionen, betonte der Konzern. Dafür brauche es Verlässlichkeit, Rechtssicherheit und ein stabiles Investitionsumfeld. Innerhalb der Vonovia-Bestände in Berlin liege der durchschnittliche Mietpreis bei 8,26 Euro pro Quadratmeter. Gleichzeitig investiere das Unternehmen in den Neubau. Aktuell seien rund 1.000 Einheiten im Bau, hieß es weiter.

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    Gesetz Mitte 2028 geplant

    Die drei Parteien planen laut Sondierungspapier, private Wohnungskonzerne ab einem Bestand von 10.000 Wohnungen in Berlin gegen eine Entschädigung zu vergesellschaften. Einen Grundbestand von 10.000 Wohnungen dürften sie dabei behalten - eine Vergesellschaftung würde erst bei den übrigen Wohnungen in ihrem Besitz greifen. Nach Angaben der Linke-Co-Fraktionsvorsitzenden Elif Eralp wären fünf große Konzerne betroffen, darunter Vonovia. Auf diese Weise kämen rund 160.000 Wohnungen zusätzlich in den kommunalen Besitz. Ziel sei, dass die Mieten nicht weiter steigen, sagte Eralp.

    Mitte 2028 wollen die drei Parteien zu dem Komplex ein Gesetz vorlegen, das erst ein Jahr nach Beschlussfassung in Kraft treten soll. In der Zwischenzeit soll es vom Verfassungsgericht überprüft werden, Klagen sind definitiv zu erwarten. Die Entschädigungssumme soll auf 16 Milliarden Euro begrenzt werden. Eralp sagte, es handele sich um einen "sehr realistischen Betrag".

    Voraussetzung ist, dass eine Regierung aus Linke, Grüne und SPD zustande kommt. Derzeit müssen die Parteien intern entscheiden, ob sie nach den erfolgreichen Sondierungsgesprächen in Koalitionsverhandlungen eintreten wollen./maa/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 15,34 auf Tradegate (19. Oktober 2026, 13:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +21,51 %/+106,56 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Folgen einer Berliner Vergesellschaftung für Deutsche Wohnen: Entschädigungshöhe, Kreditabwicklung und den Verlustausgleich durch Vonovia. Diskutiert wird auch eine mögliche Kündigung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags. Als Bewertungsargumente werden rund 6,9 % Dividendenrendite bei 15 Euro Kurs, ein möglicher Squeeze-out und die Kurskopplung an Vonovia über das Wandlungsrecht genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Wohnen eingestellt.

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    dpa-AFX
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