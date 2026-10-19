Vonovia
Vergesellschaftung in geplanter Form nicht machbar
- Vonovia hält den Plan vor Gericht für verfassungswidrig
- Vergesellschaftung ab 10.000 Wohnungen geplant
- Gesetz 2028 geplant, Entschädigung bis 16 Milliarden
BERLIN (dpa-AFX) - Linke, Grüne und SPD haben sich bei ihren Sondierungsgesprächen in Berlin auf einen vorläufigen Fahrplan für die Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne verständigt - aus Sicht des Immobilienkonzerns Vonovia wird dieser vor Gericht nicht standhalten. "Das Sondierungsergebnis ändert nichts an unserer Haltung", teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. "Wir sind überzeugt, dass eine Vergesellschaftung in der vorgelegten und geplanten Art und Weise verfassungswidrig ist und einer gerichtlichen Überprüfung nicht standhalten würde."
Um den Wohnungsmangel zu überwinden, brauche es erhebliche private Investitionen, betonte der Konzern. Dafür brauche es Verlässlichkeit, Rechtssicherheit und ein stabiles Investitionsumfeld. Innerhalb der Vonovia-Bestände in Berlin liege der durchschnittliche Mietpreis bei 8,26 Euro pro Quadratmeter. Gleichzeitig investiere das Unternehmen in den Neubau. Aktuell seien rund 1.000 Einheiten im Bau, hieß es weiter.
Gesetz Mitte 2028 geplant
Die drei Parteien planen laut Sondierungspapier, private Wohnungskonzerne ab einem Bestand von 10.000 Wohnungen in Berlin gegen eine Entschädigung zu vergesellschaften. Einen Grundbestand von 10.000 Wohnungen dürften sie dabei behalten - eine Vergesellschaftung würde erst bei den übrigen Wohnungen in ihrem Besitz greifen. Nach Angaben der Linke-Co-Fraktionsvorsitzenden Elif Eralp wären fünf große Konzerne betroffen, darunter Vonovia. Auf diese Weise kämen rund 160.000 Wohnungen zusätzlich in den kommunalen Besitz. Ziel sei, dass die Mieten nicht weiter steigen, sagte Eralp.
Mitte 2028 wollen die drei Parteien zu dem Komplex ein Gesetz vorlegen, das erst ein Jahr nach Beschlussfassung in Kraft treten soll. In der Zwischenzeit soll es vom Verfassungsgericht überprüft werden, Klagen sind definitiv zu erwarten. Die Entschädigungssumme soll auf 16 Milliarden Euro begrenzt werden. Eralp sagte, es handele sich um einen "sehr realistischen Betrag".
Voraussetzung ist, dass eine Regierung aus Linke, Grüne und SPD zustande kommt. Derzeit müssen die Parteien intern entscheiden, ob sie nach den erfolgreichen Sondierungsgesprächen in Koalitionsverhandlungen eintreten wollen./maa/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 15,34 auf Tradegate (19. Oktober 2026, 13:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +21,51 %/+106,56 % bedeutet.
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Das Problem dürfte sein, dass ja gar nicht vonovia oder die Deutsche Wohnen enteignet werden sondern die jeweiligen Tochtergesellschaften die der jeweiligen Holding zugeordnet werden. Diese werden auch separat entschädigt werden müssen und die Entschädigungssumme wird dann an die Holding hochgereicht. Auf der Ebene unterhalb der Holdungstruktur müssen dazu natürlich auch noch Kreditverträge abgetrennt, Sicherheiten neu bewertet werden etc. Die muss man dann separat aus jeder Tochter rausrechnen und die Kredite mit den Banken neu verknüpfen. Fraglich ob Berlin die Kredite für den enteigneten Bestand dann vorzeitig ablösen will und wie geht man dann mit teuren Vorfälligkeitsentschädigungen um? Dazu hat jede einzelne GmbH eine eigene Klagebefugnis. Ich habe keine Vorstellung wie die insbesondere in Berlin überlasteten Gerichte diese Welle stemmen wollten. Ganz abgesehen vom Prozesskostenrisiko für das Land Berlin. Dazu will man ja Einheiten ab 2021 nicht enteignen. Das müsste man also aus jeder einzelnen Zelle rausrechnen und es bleiben kleine unrentabele Hüllen.
Wenn man sich mal die Rechtsexperten (und nicht die Bild) anhört, ist die allgemeine Meinung und Rechtslage eindeutig: Die Verstaatlichung ist eine reine PR Veranstaltung der Linken aka Antisemiten.
- Artikel 15 bezieht sich auf Artikel 14 bezüglich der Entgeltung/Bezahlung. Es muss der Marktwert bezahlt werden. Absolut unmöglich für Berlin.
- Eine Verstaatlichung tauscht NUR den Eigentümer aus, erzeugt aber keine neuen Wohnungen. Das Bundesverfassungsgericht wird daher alles abschmettern.
- Es gibt auslaendische Wohnungsinhaber in Berlin, die den Europäischen Gerichtshof mit einbeziehen werden. Auch dieser wird den Plan der Linken nicht zulassen.
Da in Berlin europäische Gesellschaften Bestände mit mehr als 10000 Wohnungen besitzen (z. B. Heimstaden, Adler Group), landet der ganze Komplex