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    Stellenabbau muss her!

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    650.000 Euro Abfindung bei BMW, Nullrunden bis 2030 bei VW

    BMW zahlt scheidenden Beschäftigten in Einzelfällen mehr als 650.000 Euro, Volkswagen will die Gehälter weltweit bis 2030 einfrieren. Zwei Autobauer, zwei grundverschiedene Wege aus der Krise.

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    Stellenabbau muss her! - 650.000 Euro Abfindung bei BMW, Nullrunden bis 2030 bei VW
    Foto: Tobias Hase - dpa

    Zwei deutsche Autobauer, zwei Sparstrategien, die kaum gegensätzlicher sein könnten. BMW lässt sich den Personalabbau viel Geld kosten, Volkswagen bittet die gesamte Belegschaft zur Kasse. Nach Angaben des Betriebsrats hat der VW-Vorstand die Personalverantwortlichen weltweit angewiesen, bis 2030 keine Entgelterhöhungen mehr zuzulassen.

    Betroffen wären rund 660.000 Beschäftigte. Die Vorgabe gilt demnach bereits seit Anfang Oktober und könnte auch Boni und Sonderzahlungen treffen. Zuerst hatte die Süddeutsche Zeitung über ein internes Konzernpapier berichtet. VW wollte sich nicht äußern.

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    Bislang hatte der Konzern in seinen Personalbudgets stets einen Inflationsausgleich eingeplant. Setzt sich der Vorstand durch, droht den Beschäftigten bis Ende des Jahrzehnts ein Kaufkraftverlust von zehn Prozent oder mehr.

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    Der Betriebsrat hält den Plan für unrealistisch und rechnet mit heftigem Gegenwind. Die IG Metall fordert in den laufenden Tarifgesprächen fünf Prozent mehr Geld. In Deutschland fallen rund 130.000 der 275.000 VW-Beschäftigten unter den Haustarif, von dem der Konzern zehn der 13 Verträge gekündigt hat. Parallel sollen weltweit 50.000 Stellen wegfallen, für die Werke Emden, Hannover, Zwickau und Neckarsulm fehlt eine Anschlussproduktion.

    BMW setzt dagegen auf Freiwilligkeit. Konzernkreisen zufolge sollen bis Ende 2027 rund 8.000 Stellen wegfallen, ab 2028 will der Münchner Autobauer jährlich eine Milliarde Euro einsparen.

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    Wie das Handelsblatt berichtet, hat BMW in Einzelfällen Abfindungen von mehr als 650.000 Euro vereinbart. Wer schon Ende März 2027 statt Ende Oktober geht, erhält eine zusätzliche Turboprämie. Das Interesse ist enorm: Am Starttag brach das Mitarbeiterportal unter dem Ansturm zusammen.

    Hauptgrund für den Spardruck in München ist China. Im dritten Quartal sanken die Auslieferungen auf dem wichtigsten Einzelmarkt um rund ein Viertel. Bereits Mitte Juni hatte BMW eine überraschend deutliche Gewinnwarnung veröffentlicht. Die Ausstiegsfristen wollte ein Sprecher nicht kommentieren.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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