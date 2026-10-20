Ist SpaceX vor den Quartalszahlen ein Kauf?

Die Investmentbank Evercore ISI zeigt sich vor den anstehenden Quartalszahlen des Raumfahrtunternehmens SpaceX ausgesprochen bullish. Analyst Kutgun Maral hat sein Kursziel von 230 auf 275 US-Dollar angehoben und hält an seiner positiven Einstufung "Outperform" fest.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Mittelpunkt der optimistischen Einschätzung stehen die langfristigen Wachstumsprojekte des von Elon Musk gegründeten Unternehmens. Kritiker bemängeln seit Langem, dass zahlreiche Initiativen von SpaceX erst in ferner Zukunft wirtschaftliche Erträge liefern könnten.

Maral sieht das anders. In einer Mitteilung an Kunden erklärte der Analyst, dass Skeptiker das Unternehmen häufig als komplexes Geschäftsmodell betrachteten, dessen langfristige Projekte eher an Science-Fiction als an eine belastbare Finanzplanung erinnerten.

Nach seiner Einschätzung könnten jedoch schon deutlich früher als erwartet konkrete Fortschritte sichtbar werden. Diese könnten Anlegern eine bessere Grundlage bieten, um die wirtschaftlichen Perspektiven des Unternehmens zu beurteilen.

Quartalszahlen könnten neue Impulse liefern

Besondere Aufmerksamkeit gilt deshalb den anstehenden Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026. Die Veröffentlichung könnte neue Einblicke in die finanzielle Entwicklung und die Fortschritte wichtiger Geschäftsbereiche liefern.

Laut LSEG erwarten Analysten einen Gewinn von 0,14 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 12,738 Milliarden US-Dollar. Die Aktie hat in den vergangenen drei Monaten bereits über 13 Prozent zugelegt. Nun könnten die Quartalszahlen für weitere Kursimpulse sorgen.

Veröffentlicht werden die Ergebnisse am Dienstag, dem 20. Oktober, nach US-Börsenschluss. Um 22:30 Uhr MESZ wird das Management die Quartalszahlen in einer Telefonkonferenz besprechen.

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Anleger setzen auf Musks Raumfahrtgeschäft

SpaceX verfolgt mit seinen Raketenprogrammen, dem Satelliteninternet Starlink und der Entwicklung des Starship-Raketensystems mehrere kapitalintensive Wachstumsprojekte. Insbesondere Starlink eröffnet dem Unternehmen zusätzliche kommerzielle Einnahmequellen jenseits des klassischen Raumfahrtgeschäfts.

Gleichzeitig sind viele Vorhaben mit hohen Investitionen, technologischen Herausforderungen und langen Entwicklungszeiten verbunden. Für die Bewertung der künftigen Ertragskraft wird deshalb entscheidend sein, ob die anstehenden Quartalszahlen neue Einblicke in die wirtschaftliche Entwicklung der Projekte liefern können.

Unser Aktienexperte Markus Weingran hat sich in der wO Börsenlounge die wichtigsten Termine der Woche angeschaut. Neben SpaceX hat er sich auch angeschaut, was von Tesla, Meta und SP erwartet wird und wie die Chance stehen die Ziele zu erreichen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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