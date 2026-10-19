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    Die Canton Fair erweitert ihr globales Partnernetzwerk und stärkt ihre offene Plattform hin zur gemeinsamen Wertschöpfung.

    GUANGZHOU, China, 19. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Unterzeichnungszeremonie für die 140. Canton Fair Global Cooperative Partners fand am 16. Oktober statt. Zhu Yong, Generaldirektor der CFTC; Eugene Seroka, Geschäftsführer des Hafens von Los Angeles, Hafenbehörde der Stadt Los Angeles und Ali El Abdallah, Präsident der Libanesisch-Chinesischen Wirtschaftsvereinigung, hielten Reden vor über 70 Gästen.

    Zhu Yong merkte an, dass das Canton Fair Global Cooperative Partners Program die Vision von Premierminister Li Qiang, „dem Trend der wirtschaftlichen Globalisierung zu folgen und dem Aufruf der internationalen Gemeinschaft zur gemeinsamen Entwicklung nachzukommen", voranbringt. Diese Vertragsrunde, so sagte sie, kennzeichnet ein tieferes Partnernetzwerk, umfassendere und effektivere Partnervermittlungsdienste sowie ein höheres und substanzielleres Maß an Zusammenarbeit.

    Eugene Seroka bezeichnete die Vereinbarung mit der Canton Fair als einen Neuanfang, der auf gegenseitigem Vertrauen beruht und das Geschäftswachstum fördert sowie den gemeinsamen Fortschritt vorantreibt.

    Stärkung globaler Partnerschaften für gemeinsames Wachstum

    Die Canton Fair unterzeichnete Absichtserklärungen mit acht Organisationen, darunter sechs neue Partner: Benelux-Handelskammer in China, Joinco, Palästinensischer Unternehmerverband, Handelskammer Rawalpindi (RCCI), Polnisch-Chinesische Handelskammer und Hafen von Los Angeles, Hafenbehörde der Stadt Los Angeles sowie Wiederaufnahme der Beziehungen zu zwei bestehenden Partnern, dem Libanesisch-Chinesischen Unternehmerverband und dem China Information & Culture Centre (Kenia).

    Die neuen Partner umfassen wichtige Knotenpunkte, von einem bedeutenden nordamerikanischen Hafentor bis hin zu etablierten europäischen Märkten, und decken eine vielfältige Mischung aus Schifffahrts- und Logistikunternehmen, Wirtschaftsverbänden und führenden Beschaffungsunternehmen ab.

    Seit der 140. Ausgabe der Canton Fair besteht eine Partnerschaft zwischen der Messe und 240 Organisationen aus 112 Ländern und Regionen.

    In seinem Glückwunschschreiben zur 140. Kantoner Messe merkte Präsident Xi Jinping an, dass China bereit sei, sich mit Ländern auf der ganzen Welt zusammenzuschließen, um gemeinsam das multilaterale Handelssystem aufrechtzuerhalten und den Spielraum für eine für beide Seiten vorteilhafte internationale wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit zu erweitern. Geleitet von diesem Geist wird die Kantoner Messe die Zusammenarbeit über den Warenhandel hinaus auf gemeinsamen Markenaufbau, gemeinsame Marktentwicklung und gemeinsame Dienstleistungen ausdehnen.

    Für eine bequemere Teilnahme klicken Sie bitte hier zur Voranmeldung:

    https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16 

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