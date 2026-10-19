FDP fordert Stopp von Plänen zur Wohnungsenteignung

Das Problem dürfte sein, dass ja gar nicht vonovia oder die Deutsche Wohnen enteignet werden sondern die jeweiligen Tochtergesellschaften die der jeweiligen Holding zugeordnet werden. Diese werden auch separat entschädigt werden müssen und die Entschädigungssumme wird dann an die Holding hochgereicht. Auf der Ebene unterhalb der Holdungstruktur müssen dazu natürlich auch noch Kreditverträge abgetrennt, Sicherheiten neu bewertet werden etc. Die muss man dann separat aus jeder Tochter rausrechnen und die Kredite mit den Banken neu verknüpfen. Fraglich ob Berlin die Kredite für den enteigneten Bestand dann vorzeitig ablösen will und wie geht man dann mit teuren Vorfälligkeitsentschädigungen um? Dazu hat jede einzelne GmbH eine eigene Klagebefugnis. Ich habe keine Vorstellung wie die insbesondere in Berlin überlasteten Gerichte diese Welle stemmen wollten. Ganz abgesehen vom Prozesskostenrisiko für das Land Berlin. Dazu will man ja Einheiten ab 2021 nicht enteignen. Das müsste man also aus jeder einzelnen Zelle rausrechnen und es bleiben kleine unrentabele Hüllen.





Der helle Wahnsinn. Bei den versprengten Linken verstehe ich ja noch, dass denen das alles egal ist. Aber wie sich die Grünen, geschweige denn die SPD, auf so etwas einlassen will. Man steht fassungslos vor dieser Entwicklung.